اليوم نفروها شربة فريك ولاحريرة ولابويون؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهعجبتني الفكرةوبما انو اختكم فلسطينية من يافا وشوي من بغداد وشوي من دمشقفنحنا كعائلة عندنا سفرة متنوعة يعني ما عندنا هداك التعصب لعادات معينةبس كمان عندنا طبق رئيسي لازم يكون موجود بكل سفرة وهو شوربة العدسيعني اذا الشوربة مو موجودة الوالد بضلو عم يقول ما عملتو شوربة عدس حتى لو هداك النهار طبخنا خروف بالفرنما بعرف بكرة كيف مع زوجي واهله لازم هداك رمضان اشارككم كل السفرالمهم يا عسلعندنا عادات مخلوطة فلسطينية بالاساس بس كمان فيها من هون وهنيكوطريقة شوربة العدس بنعملهاكاسة عدس مغسولبصلةملعقة صغيرة كركمملحوبنحط شوي زيت بالطنجرة وبنضيف عليه البصل المقطع وبعدين العدسونحرك شوي وبعدها نضيف الماء بس يغمر العدس واول ما يغلينتركه على نار هادية وبنضل نحركو كل عشر دقايقلحتى ينضج، وبعد هاي الخطوة اما بنخفف الشوربة او نتركها على تقلهااما الاطباق خلال الشهر فمتل أي إمرأة فلسطينية بعمل جدول قبل رمضان وبكتب كل يوم بيومهمنشان ما فكر بموضوع الأكل تماماانما كل يوم بعد الإفطار اذا كان عندي اي شي مجمد فبطالعو وبكون جاهز تاني يومعجبتني الفكرة كتيرتسلم ايديكِ