اليوم نفروها شربة فريك ولاحريرة ولابويون؟

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة اللصه وبركاته



حبيت نعرف ناس اللمة واش يطيبو كطبق رئيسي؟

قولنا انت منين؟ شرق-غرب-وسط-جنوب-دولة عربية أخرى؟


جاري (شربة فريك)
دشيشة (شربة فريك)
حريرة
حساء

ماهي مكونات طبقكم الرئيسي في رمضان؟




تحياتي
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,209
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
الشرق(أهلي) :

شربة فريك ونقولولو الجاري 😁
مكوناته:
لحم نقليوه مع الزيت بصل ثوم ملح فلفل اسود لازم يكون فيه نعناع مرحي وكسبر حشيش طماطم حب وطماطم علبة يغلي مليح مع الماء ونخليوه يطيب
مباعد نزيدوه فريك يطيب مليح
نزيدو شوي نعناع من فوق وكسبر مقطع
وشهية طيبة.

الوسط:(اهل زوجي)

لحم نقليوه مع شوي زيت ثوم ملح كسبر (لفاح) طماطم حب وعلب
يغلي مع الماء نزيدوه دشيشة (فريك)
يطيب مليح نزيدوه شوي نعناع وكسبر اخضر وشهية طيبة

مرات انا نطيبو بالثوم والبصل مع بعض
😁😁😁😁😁
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
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الجنس
ذكر
حنا ناس الوسط بصح في دارنا نطيبوها مخلطة فريك مع مرمز ما نديروش الفريك وحدو و الوصفة كما قلتي نفسها 🤐.
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
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2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عجبتني الفكرة
وبما انو اختكم فلسطينية من يافا وشوي من بغداد وشوي من دمشق
فنحنا كعائلة عندنا سفرة متنوعة يعني ما عندنا هداك التعصب لعادات معينة
بس كمان عندنا طبق رئيسي لازم يكون موجود بكل سفرة وهو شوربة العدس
يعني اذا الشوربة مو موجودة الوالد بضلو عم يقول ما عملتو شوربة عدس حتى لو هداك النهار طبخنا خروف بالفرن :LOL:
ما بعرف بكرة كيف مع زوجي واهله لازم هداك رمضان اشارككم كل السفر :love:
المهم يا عسل
عندنا عادات مخلوطة فلسطينية بالاساس بس كمان فيها من هون وهنيك

وطريقة شوربة العدس بنعملها
كاسة عدس مغسول
بصلة
ملعقة صغيرة كركم
ملح
وبنحط شوي زيت بالطنجرة وبنضيف عليه البصل المقطع وبعدين العدس
ونحرك شوي وبعدها نضيف الماء بس يغمر العدس واول ما يغلي
نتركه على نار هادية وبنضل نحركو كل عشر دقايق
لحتى ينضج، وبعد هاي الخطوة اما بنخفف الشوربة او نتركها على تقلها

اما الاطباق خلال الشهر فمتل أي إمرأة فلسطينية بعمل جدول قبل رمضان وبكتب كل يوم بيومه
منشان ما فكر بموضوع الأكل تماما
انما كل يوم بعد الإفطار اذا كان عندي اي شي مجمد فبطالعو وبكون جاهز تاني يوم

عجبتني الفكرة كتير
تسلم ايديكِ
 
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