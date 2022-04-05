اليوم نفروها شربة فريك ولاحريرة ولابويون؟

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة اللصه وبركاته
حبيت نعرف ناس اللمة واش يطيبو كطبق رئيسي؟
قولنا انت منين؟ شرق-غرب-وسط-جنوب-دولة عربية أخرى؟
جاري (شربة فريك)
دشيشة (شربة فريك)
حريرة
حساء
ماهي مكونات طبقكم الرئيسي في رمضان؟
تحياتي
حبيت نعرف ناس اللمة واش يطيبو كطبق رئيسي؟
قولنا انت منين؟ شرق-غرب-وسط-جنوب-دولة عربية أخرى؟
جاري (شربة فريك)
دشيشة (شربة فريك)
حريرة
حساء
ماهي مكونات طبقكم الرئيسي في رمضان؟
تحياتي