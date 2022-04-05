سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الرابع

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,017
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
143361



تم الطرح مسبقا لسلسلة

إكتشف الرقم السري





Untitled-1.gif





تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا :




للتذكير :


images-(5).gif






1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق

2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير

فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور

3- في استفرق العضو اكث من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه

4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة







دمتم بخير

143362
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,017
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قمت بتدوين عدد يتكون من رقمين من 1 الى 10 و رقمين من 11 الى 20
خمنوا واطلقوا العنان لذكائكم لتجدوا الرقم السري

في انتظار محاولاتكم ....
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,017
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,017
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال سكون الفجر:
يارب انجح
الرقمين الاولانيين هما 5 9
والرقميين التانيين هما 19
إضغط للتوسيع...

لازم يكونوا اربع ارقام يعني اول رقمين يكونوا من 1/10 وثاني رقمين يكونوا من 11 / 20

المهم عندك رقم واحد صحيح زيدي خممي مليح
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top