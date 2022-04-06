مائدة افطار جماعي اللمة هلموا هلموا

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
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ذكر
السلام على اهل اللمة الكرام تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الاعمال احتسب الله كل دقيقة نمضيها في اللمة أجرا وثوابا وصدقة في ميزان حسناتنا اللهم امين .

واش رايكم اليوم نفطرو مع بعض افطار جماعي الكتروني للاسف ههه من الان ولحد اقتراب اذان المغرب كل واحد يساهم بأي شيء لتزيين المائدة نتاع اليوم بالشيء اللي يقدر عليه زعما هههه بداية من خبزة مطلوع الى بوزلوف نتاع ديناصور . الجماعة اللي مزالها في السوق تفكرنا بحاجة وسيدات المطبخ اليكم الخط بصح حاجة منعرفوهاش اشرحوهالنا باه نعرفو واش رانا ناكلو.
استعمال صور حقيقية او الاستعانة بالانترنت مسموح المهم كثرولنا الاطباق ونوعولنا الحالة. وان شاء الله نشوفوا اعضاء معانا عندنا وقت مشفناهمش اسيدي ارواحو راكم معروضين في خاطري .


4cf80cdc640a0fde9144fb158e44de03.jpg



راح نساهم و نجيبلكم معايا حاجة مانيش عارف لحد الان

المهم اللي نظمنهالكم اني نكون حاضر قبل الاذان ههه

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آخر تعديل:
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,431
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله
فكرة حلوووووووووووووة حبيتها كتير
بصير أبلش أنا واللا من بعد المطلوع
لاني حابة شارك بصور أطباقي يعني :love::cool:
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,550
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
قال سكون الفجر:
وعليكم السلام ورحمة الله
فكرة حلوووووووووووووة حبيتها كتير
بصير أبلش أنا واللا من بعد المطلوع
لاني حابة شارك بصور أطباقي يعني :love::cool:
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يا سلام على الكرم يا سلام بلشي من الان 😋 ههه
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,431
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
احم احم وسعوووووووووو خلوني حط اطباقي وكل واحد ياخد قد ما بدو

اول شي بط محشي رز ومكسرات وزبيب ومشوي بالفرن

8E7D1CED-1046-4246-A859-208FB2C65C29.jpeg

وصينية تبسة [ فيها الباذنجان والبطاطا والفلفل الحلو وشرائح البصل بالاضافة الى اللحم المفرون وصوص الطماطم

44335D88-BF61-4F35-9826-6C5821D63322.jpeg

وعندكن شوربة العدس للي بحبها

173611C0-D36B-4172-A605-FE1054DC3F94.jpeg

والبورك المقلي ومحشي لحمة

06A7B85C-294B-435B-A782-3D2A7F687D99.jpeg

فتوش : بكون عبارة عن سلطة فيها خبز رقيق مقلي وفيه الخل وزيت الزيتون والتوم

8B8DFA54-2556-4681-AF9A-D41D393E9BAB.jpeg

وهون رز بالتوابل مع المكسرات والزبيب

3548F71A-3CD2-47A5-81B8-C9F7C614F585.jpeg

ان شاء الله تكون أطباقي عجبتكم :cool:🥰
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,550
النقاط
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ذكر
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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
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المشاركات
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الجنس
ذكر
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Hakan

Hakan

:: مشرف ::
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يا سكون اختي علاش ديريلنا هاك ويا خويا فريد علاه تحرش فيهم خخخخخ اليوم يقتلنا الجوع
انا خيرت روز بالمكسرات و السلاطة ياخويا ياخويا كي يبانو يشهيو
ببببب.jpeg


ببباااا.jpeg
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
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1 أوت 2008
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2,651
الجنس
ذكر
قال سكون الفجر:
احم احم وسعوووووووووو خلوني حط اطباقي وكل واحد ياخد قد ما بدو

اول شي بط محشي رز ومكسرات وزبيب ومشوي بالفرن

مشاهدة المرفق 143779

وصينية تبسة [ فيها الباذنجان والبطاطا والفلفل الحلو وشرائح البصل بالاضافة الى اللحم المفرون وصوص الطماطم

مشاهدة المرفق 143780

وعندكن شوربة العدس للي بحبها

مشاهدة المرفق 143781

والبورك المقلي ومحشي لحمة

مشاهدة المرفق 143782

فتوش : بكون عبارة عن سلطة فيها خبز رقيق مقلي وفيه الخل وزيت الزيتون والتوم

مشاهدة المرفق 143783

وهون رز بالتوابل مع المكسرات والزبيب

مشاهدة المرفق 143784

ان شاء الله تكون أطباقي عجبتكم :cool:🥰
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اه ياقلبي لا استطيع التحمل 😵‍💫 أكثر طلعلي الضغط النفسي هههه
 
ڪبہريﮩأء أنﹻثى

ڪبہريﮩأء أنﹻثى

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى المطبخ الجزائري
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محل الإقامة
الحزن بذات نفسه
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أنثى


امرحباا بيااا معاكم
وصباح الخير عليكم ورمضانكم بالصحة والهنااا
خويااا ربي يحفظك خممت فينا باه تلمنااا ربي يبارك فيك
هههههه
للاسف رانى برة وهاداا وش هازة في تيليفونى
حاجة حلوة للسهرة


IMG_20220303_171815.jpg


IMG_20220303_171744.jpg
 
  • أحببته
التفاعلات: Hakan
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,550
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
قال ڪبہريﮩأء أنﹻثى:


امرحباا بيااا معاكم
وصباح الخير عليكم ورمضانكم بالصحة والهنااا
خويااا ربي يحفظك خممت فينا باه تلمنااا ربي يبارك فيك
هههههه
للاسف رانى برة وهاداا وش هازة في تيليفونى
حاجة حلوة للسهرة


مشاهدة المرفق 143788


مشاهدة المرفق 143790
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والله يا جماعة طلعلي الضغط النفسي ياخاه ياويلي واش يسموها هاذي معليش نتعرفو عالمرحومة؟
 
  • هاهاها
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Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,977
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
قال ڪبہريﮩأء أنﹻثى:


امرحباا بيااا معاكم
وصباح الخير عليكم ورمضانكم بالصحة والهنااا
خويااا ربي يحفظك خممت فينا باه تلمنااا ربي يبارك فيك
هههههه
للاسف رانى برة وهاداا وش هازة في تيليفونى
حاجة حلوة للسهرة


مشاهدة المرفق 143788


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هدي سبيسيال كليتها بالشيكولة من الداخل يا جدك نهار كليتها تغاشيت ن البنة نتاعها ياتل ارحمونا
 
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