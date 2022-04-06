مائدة افطار جماعي اللمة هلموا هلموا

السلام على اهل اللمة الكرام تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الاعمال احتسب الله كل دقيقة نمضيها في اللمة أجرا وثوابا وصدقة في ميزان حسناتنا اللهم امين .



واش رايكم اليوم نفطرو مع بعض افطار جماعي الكتروني للاسف ههه من الان ولحد اقتراب اذان المغرب كل واحد يساهم بأي شيء لتزيين المائدة نتاع اليوم بالشيء اللي يقدر عليه زعما هههه بداية من خبزة مطلوع الى بوزلوف نتاع ديناصور . الجماعة اللي مزالها في السوق تفكرنا بحاجة وسيدات المطبخ اليكم الخط بصح حاجة منعرفوهاش اشرحوهالنا باه نعرفو واش رانا ناكلو.

استعمال صور حقيقية او الاستعانة بالانترنت مسموح المهم كثرولنا الاطباق ونوعولنا الحالة. وان شاء الله نشوفوا اعضاء معانا عندنا وقت مشفناهمش اسيدي ارواحو راكم معروضين في خاطري .

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راح نساهم و نجيبلكم معايا حاجة مانيش عارف لحد الان



المهم اللي نظمنهالكم اني نكون حاضر قبل الاذان ههه





​ راح نساهم و نجيبلكم معايا حاجة مانيش عارف لحد الانالمهم اللي نظمنهالكم اني نكون حاضر قبل الاذان ههه