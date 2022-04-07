جميع فتاوى الصيام الحلقة الثانية

س 10 / ماحكم صوم الطفل الصغير ؟

اذا كان صغيرا ً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة

فإنه يؤمر به , وكان الصحابة رضي الله عنهم – يصومون أولادهم حتى أن الصغير منهم

ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه وإذا كان الله –

سبحانه وتعالى – منعنا عن ‘طاء الصغار أموالهم خوفا ً من الإفساد بها فإن خوف إضرار الأبدان

من باب أولى أن يمنعهم منه ولكن المنع يكون عن طريق القسوة فإنها لاتنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم .

الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب المسلمون .. صفحة 19

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س 11 / ماذا ينبغي للصائم ومايجب عليه ؟

ينبغي للصائم أن يكثر من الطاعات , ويجتنب جميع المنهيات .

ويجب عليه المحافظة على الواجبات . والبعد عن المحرمات . فيصلي الصلوات الخمس

في أوقاتها مع الجماعة . ويترك الكذب والغيبة , والغش والمعاملات الربوية ,

وكل قول أو فعل محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من لم يدع قول الزور والعمل به

والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ))

الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب فتاوي الصيام .. صفحة 24 – 25

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س 12 / ماحكم من أكل في أثناء الأذان أو بعدة بقليل ؟

قال تعالى (( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخيط الأسود )) سورة البقرة الأية 178

إذا كان يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه , وإن علم أنه تبين الصبح فعليه القضاء ,

أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل

ولكن ينبغي أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان , إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح .

الشيخ عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب فتاوي الصيام ... صفحة 33

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س 13 / ماحكم من شرب جاهلا ً بعد طلوع الفجر ؟

إذا كان أكل وشرب بعد طلوع الفجر , جاهلا ً بطلوع الفجر فإنه لا إثم عليه ,

ولاقضاء لعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يؤاخذ بجهله ونسيانه ,

وقد ثبت في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : (( أفطرنا على عهد الرسول

صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس )) ولم يؤمروا بقضاء , ولو كان القضاء واجبا ً

لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته , ولنقل إلينا , فإنه يكون حينئذ من شريعة الله ,

وشريعة الله تعالى محفوظة ولابد أن تنقل وتفهم , كذلك لو أكل الإنسان وهو صائم ناسيا ً فإنه

لاقضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

(( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه )) .

الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب الدعوة ... صفحة 162 – 163

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