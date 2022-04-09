ارشيف معرفاتكم كوكب اللمة

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,220
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر

السلام عليكم
رمضان مبارك عليكم جميعا
مجتمع كوكب اللمة كما تعلمون جيدا بأن الكثيرين منكم صادفهم أن التقوا هنا بأعضاء بمعرفات تم تغييرها واحتاروا ؟ هل يعرفونها أم لا ؟



وهناك من غير معرفه ، وقد يتسبب ذلك أحيانا ببعض المشاكل والأخطاء ، وقد قالوا في المثل : من لا يعرفك قد يُجهلُ عليك [أي قد يخطئ معك ]


فمن المفيد معرفة بعضنا البعض هنا باعتبارنا أسرة واحدة
وبلهجتنا العامة اود ان اقول:
كل واحد حر في حياته الافتراضية بصح يا جماعة الخير تخلطتو علينا كل مرة اسم جديد كاين ناس كنا نعرفوهم هنا عز المعرفة بصح كي بدلو اسمواتهم تلفتلنا وينه فيهم


الفايدة والحاصول

من شاء أن يُعرفنا عن معرفاته السابقة ولا يرى في ذلك ضيرا و لا يخشى منه أي سوء قد يصيبه من أي نوع كان ، فالمتصفح تحت أمره.

ديرو فينا مزية ماتخلوناش مخلطين لي بدل اسمو يقول شكون انا على الاقل يحطه في التوقيع

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والمومن يبدا بروحو

كان اسمي مسجل من اول دخولي للمة بjalilo وغيرته الى جليلوس هادا الاسم الحالي واسمي في الحقيقة

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أنتظر مساهمات كل أسرة المنتدى ، عسى أن يكون هذا المتصفح أرشيف معرفاتكم مستقبلا لما لا
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سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,541
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
حبيييييت الفكرة ما شاء الله
بارك الله فيكم اخي
كنت ولازلت سكون الفجر 🥰🥰

بارك الله فيكم اخي على الفكرة الحلوة
رح نعترف على كتير ناس هلأ
والله في كتير من اللماويات ما عرفتهن الا بعد فترة منيحة

بوووووووركت
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,220
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
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@lftchix @moradben @sami bellhoucin @خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ

يخصكم جمييييييعا
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,220
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال سكون الفجر:
حبيييييت الفكرة ما شاء الله
بارك الله فيكم اخي
كنت ولازلت سكون الفجر 🥰🥰

بارك الله فيكم اخي على الفكرة الحلوة
رح نعترف على كتير ناس هلأ
والله في كتير من اللماويات ما عرفتهن الا بعد فترة منيحة

بوووووووركت
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هاكا خير والله لانو في كتير ناس غيرت اسماؤن وماعدنا عرفنا حدى فيون
نتمنى الكل يشاركنا ونطلب منكم تثبيت الموضوع وجعله في سطح المنتدى ليظهر للجميع وجزاكم ربي كل خير
 
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