ارشيف معرفاتكم كوكب اللمة

السلام عليكم

رمضان مبارك عليكم جميعا

مجتمع كوكب اللمة كما تعلمون جيدا بأن الكثيرين منكم صادفهم أن التقوا هنا بأعضاء بمعرفات تم تغييرها واحتاروا ؟ هل يعرفونها أم لا ؟







وهناك من غير معرفه ، وقد يتسبب ذلك أحيانا ببعض المشاكل والأخطاء ، وقد قالوا في المثل : من لا يعرفك قد يُجهلُ عليك [أي قد يخطئ معك ]





فمن المفيد معرفة بعضنا البعض هنا باعتبارنا أسرة واحدة

وبلهجتنا العامة اود ان اقول:

كل واحد حر في حياته الافتراضية بصح يا جماعة الخير تخلطتو علينا كل مرة اسم جديد كاين ناس كنا نعرفوهم هنا عز المعرفة بصح كي بدلو اسمواتهم تلفتلنا وينه فيهم





الفايدة والحاصول



من شاء أن يُعرفنا عن معرفاته السابقة ولا يرى في ذلك ضيرا و لا يخشى منه أي سوء قد يصيبه من أي نوع كان ، فالمتصفح تحت أمره.



ديرو فينا مزية ماتخلوناش مخلطين لي بدل اسمو يقول شكون انا على الاقل يحطه في التوقيع



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والمومن يبدا بروحو



كان اسمي مسجل من اول دخولي للمة بjalilo وغيرته الى جليلوس هادا الاسم الحالي واسمي في الحقيقة



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أنتظر مساهمات كل أسرة المنتدى ، عسى أن يكون هذا المتصفح أرشيف معرفاتكم مستقبلا لما لا