سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 6

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
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تم الطرح مسبقا لسلسلة

إكتشف الرقم السري







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تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا :




للتذكير :




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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق

2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير

فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور

3- في استفرق العضو اكثر من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه

4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة



سؤال اليوم :

قمت بتدوين عدد يتكون من رقمين من 1 الى 10 و رقمين من 11 الى 20
خمنوا واطلقوا العنان لذكائكم لتجدوا الرقم السري


في انتظار محاولاتكم ....
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,251
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
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جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
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النقاط
2,051
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ذكر
قال Zamenhov:
مفهمتش طريقة لعب
إضغط للتوسيع...
مرحبا بيك كعضو جديد اخي
المهم شوف ساهلة ماهلة
عندك تخملها غايا برك تخير 2 ارقام من 1/10
و 2 ارقام من 11/20 وانا نخبرك شحال عندك من رقم صح فيهم
هنا لازمك ورقة باش تكوشي على الصح والخطأ

مثلا : 0/1/11/20 هاكا ودواليك
فهمتني ؟؟
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
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أنثى
قال Zamenhov:
مفهمتش طريقة لعب
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شوفي تخمني رقمين من 0 ل 10
و رقمين من 11 ل 20
يولي رقم متكون من أربعة ارقام مثل
0 5 12 29
وهو يقلك اسم ارقامك نفسهم لي راه كاتبهم عنده
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
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طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,251
النقاط
2,051
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قال عبدالرؤوف1:
حسيتكم بديتو رميت الكايي تع الفرونسي إلى أسفل سافلين وجيت
بالتوفيق للجميع
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ههههه بلا بيك سامطة ياااو
سبحان الله شفت القلوب عند بعضاها
ارواح لعب وروح تراجع قرايتك سبق هههه
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُشارك ::
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قال جليلوس:
ههههه بلا بيك سامطة ياااو
سبحان الله شفت القلوب عند بعضاها
ارواح لعب وروح تراجع قرايتك سبق هههه
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القراية تقدر تستنى، الرقم السري هو الصح
هيا بسم الله الرحمن الرحيم
1/2/11/12
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
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طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,251
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,251
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال Rayhan:
شوفي تخمني رقمين من 0 ل 10
و رقمين من 11 ل 20
يولي رقم متكون من أربعة ارقام مثل
0 5 12 29
وهو يقلك اسم ارقامك نفسهم لي راه كاتبهم عنده
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برافوووو
يعطيك الصحيتووو
شرح شافي وكافي
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
409
النقاط
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العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
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ذكر
قال Zamenhov:
مفهمتش طريقة لعب
إضغط للتوسيع...
أهلا بيك، بسييييييييطة جدا
عندك 4 ارقام يشكل الرقم السري
زوج من هذو الأربع أرقام هوما أرقام من 1 إلى 10
والزوج لخرين مال 11 الى 12
جرب جرب ومع الاجابات السابقة تعرف الحل
بالتوفيق
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
409
النقاط
21
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14
محل الإقامة
تيبازة
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ذكر
قال جليلوس:
هههههه اعقل اعقل

عندك زوج ارقام صح
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يحيييي بدينا بزوج ارقام صح، راني منحوس اليوم كيما البارح
النهار الي نكون فيه محظوظ كي نصيب ولا رقم صح ثماك نليكيدي ربعة ديراكت
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
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طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,251
النقاط
2,051
محل الإقامة
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الجنس
ذكر
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