المشكلات والمخاوف الأسرية

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,226
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
لا تخلو الحياة الزوجية من المشكلات، سواء إن كانت تخص الزوجين فقط، أو تتعلق بالأسرة بأكملها، وهي من أهم الأمور التي لا بُد من مناقشتها للوصول إلي حلول لها، فقد يقترح أحد الزوجين حلًا لمشكلة ما، يكون غائبًا عن الآخر، وتتضمن هذه المشكلات أيضًا المخاوف التي قد تُصيب أحد الزوجين لأي سبب من الأسباب سواء مادية أو نفسية، لذا فإن مشاركة الطرف الآخر هذه المخاوف قد تساعد على تجاوزها، وتخلق جسورًا جيدة للتواصل بينهما.
 
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