المشكلات والمخاوف الأسرية

لا تخلو الحياة الزوجية من المشكلات، سواء إن كانت تخص الزوجين فقط، أو تتعلق بالأسرة بأكملها، وهي من أهم الأمور التي لا بُد من مناقشتها للوصول إلي حلول لها، فقد يقترح أحد الزوجين حلًا لمشكلة ما، يكون غائبًا عن الآخر، وتتضمن هذه المشكلات أيضًا المخاوف التي قد تُصيب أحد الزوجين لأي سبب من الأسباب سواء مادية أو نفسية، لذا فإن مشاركة الطرف الآخر هذه المخاوف قد تساعد على تجاوزها، وتخلق جسورًا جيدة للتواصل بينهما.