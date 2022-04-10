سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 7

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
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تم الطرح مسبقا لسلسلة

إكتشف الرقم السري







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تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا :




للتذكير :




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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق

2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير

فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور

3- في استفرق العضو اكثر من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه

4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة



سؤال اليوم :

قمت بتدوين عدد يتكون من رقمين من 10 الى 20 و رقمين من 21 الى 30
خمنوا واطلقوا العنان لذكائكم لتجدوا الرقم السري


في انتظار محاولاتكم ....
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,286
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
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جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,286
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال space-cowboy:
12 15 21 28

عالله نترفهوا هاد الليلة يا فتاح يا رزاق

مشاهدة المرفق 144110
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اخي اولا ماناش نلعبو فالقمار
لا حول ولا قوة الا بالله
رانا دايرينها استراحة للصائم لا اكثر يخمملها ويحطها لا مغزى اخر

المهم رقم واحد صحيح
 
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