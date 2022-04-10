بسم الله الرحمن الرحيم
للتسجيل في هذا البنك https://wallet.advcash.com:443/referral/7b31eecf-c7f6-4986-8240-078721301639
وأخيرا بطاقة يونيون باي العالمية التي انتظرها الجميع أصبحت متوفرة ومتاحة للجزائريين
هي بطاقة دفع عالمية بالدولار الأمريكي تصلك للبيت مباشرة وأفضل مليار مرة من بطاقة فيزا بايسيرا التي لا تقبل الشحن والإيداع بالعملات الإلكترونية وبطاقة بايسيرة متوفرة باليورو فقط وجميع المششتريات من الأنترنت بالدولار وبسبب ذلك يأخد منك إقتطاعات كثيرة للتحويل من اليورو الى الدولار عند الشراء من الأسواق الإلكترونية
أعاد بنك advcash إطلاق بطاقة يونيون باي العالمية للجزائريين والتي تقبل الشحن بالعملات الإلكترونية وهذه المرة بمزايا أفضل حيث الشراء بهذه البطاقة من الإنترنت مجانا وقد تعاقد بنك advcash مع منصة binance حيث يمكنك الأن الإيداع والسحب من والى حسابك في binance مجانا
أي عندما تنتهي من تجارتك ومعاملاتك على منصة binance تستطيع أن تسحب منها لبنك ادفكاش ب
أولا : العملات الورقية لبعض الدول وشحن بطاقتك يونيون باي العالمية بها وهي كالتالي
eur اليورو
rur الروبل الروسي
uah هيرفانا الأكرانية
kzt التينغ الكزاخستاني
TRY ليرة تركية
ثانيا : العملات الإلكترونية وتحويلها للدولار وشحن بطاقتك يونيون باي العالمية
btc البتكوين
bch البيكوين كاش
eth الإيثريوم
ltc لايتكوين
xrp الريبل
zec زاد كاش
usdt التيدر
وبعد السحب بإحدى هذه العملات يمكنك التحويل إلى الدولار وشحن بطاقتك يونيون باي العالمية وكل هذا يتم على بنك advcash
مزايا يونيون باي العالمية الخاصة ببنك advcash الجديدة
رسوم إنشاء البطاقة 95 دولار
صالحة لمدة 3 سنوات
الصيانة شهريا 2.5 دولار
تحميل من محفظة ADV 1.95٪
السحب من البطاقة إلى محفظة ADV 2.5 دولار
سحب 2.5 دولار من أجهزة الصراف الآلي
سحوبات يومية (ATM) 3000 دولار
المشتريات بعملة البطاقة (POS) بدون رسوم
الشراء الفردي (POS) 5000 دولار
صرف العملات 1٪
وأخيرا التسجيل في بنك أدفكاش من هنا https://wallet.advcash.com/referral/...0-078721301639
للتسجيل في هذا البنك https://wallet.advcash.com:443/referral/7b31eecf-c7f6-4986-8240-078721301639
وأخيرا بطاقة يونيون باي العالمية التي انتظرها الجميع أصبحت متوفرة ومتاحة للجزائريين
هي بطاقة دفع عالمية بالدولار الأمريكي تصلك للبيت مباشرة وأفضل مليار مرة من بطاقة فيزا بايسيرا التي لا تقبل الشحن والإيداع بالعملات الإلكترونية وبطاقة بايسيرة متوفرة باليورو فقط وجميع المششتريات من الأنترنت بالدولار وبسبب ذلك يأخد منك إقتطاعات كثيرة للتحويل من اليورو الى الدولار عند الشراء من الأسواق الإلكترونية
أعاد بنك advcash إطلاق بطاقة يونيون باي العالمية للجزائريين والتي تقبل الشحن بالعملات الإلكترونية وهذه المرة بمزايا أفضل حيث الشراء بهذه البطاقة من الإنترنت مجانا وقد تعاقد بنك advcash مع منصة binance حيث يمكنك الأن الإيداع والسحب من والى حسابك في binance مجانا
أي عندما تنتهي من تجارتك ومعاملاتك على منصة binance تستطيع أن تسحب منها لبنك ادفكاش ب
أولا : العملات الورقية لبعض الدول وشحن بطاقتك يونيون باي العالمية بها وهي كالتالي
eur اليورو
rur الروبل الروسي
uah هيرفانا الأكرانية
kzt التينغ الكزاخستاني
TRY ليرة تركية
ثانيا : العملات الإلكترونية وتحويلها للدولار وشحن بطاقتك يونيون باي العالمية
btc البتكوين
bch البيكوين كاش
eth الإيثريوم
ltc لايتكوين
xrp الريبل
zec زاد كاش
usdt التيدر
وبعد السحب بإحدى هذه العملات يمكنك التحويل إلى الدولار وشحن بطاقتك يونيون باي العالمية وكل هذا يتم على بنك advcash
مزايا يونيون باي العالمية الخاصة ببنك advcash الجديدة
رسوم إنشاء البطاقة 95 دولار
صالحة لمدة 3 سنوات
الصيانة شهريا 2.5 دولار
تحميل من محفظة ADV 1.95٪
السحب من البطاقة إلى محفظة ADV 2.5 دولار
سحب 2.5 دولار من أجهزة الصراف الآلي
سحوبات يومية (ATM) 3000 دولار
المشتريات بعملة البطاقة (POS) بدون رسوم
الشراء الفردي (POS) 5000 دولار
صرف العملات 1٪
وأخيرا التسجيل في بنك أدفكاش من هنا https://wallet.advcash.com/referral/...0-078721301639