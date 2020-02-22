بسم الله الرحمن الرحيم
وأخيرا بطاقة فيزا التي انتظرها الجميع أصبحت متوفرة ومتاحة للجزائريين
بطاقة فيزا بالدولار الأمريكي تصلك للبيت مباشرة وأفضل مليار مرة من بطاقة فيزا بايسيرا التي لا تقبل الشحن والإيداع بالعملات الإلكترونية وهذه البطاقة متوفرة باليورو فقط وجميع المششتريات من الأنترنت بالدولار وبسبب ذلك يأخد منك إقتطاعات كثيرة للتحويل من اليورو الى الدولار عند الشراء من الأسواق الإلكترونية
أعاد بنك advcash إطلاق بطاقة الفيزا للجزائريين وهذه المرة بأفضل المزايا وأخفض الإقتطاعات حيث الشراء بهذه البطاقة من الإنترنت مجانا وقد تعاقد بنك advcash مع منصة binance حيث يمكنك الأن الإيداع والسحب من والى حسابك في binance مجانا
أي عندما تنتهي من تجارتك ومعاملاتك على منصة binance تستطيع أن تسحب منها ب
وأخيرا بطاقة فيزا التي انتظرها الجميع أصبحت متوفرة ومتاحة للجزائريين
بطاقة فيزا بالدولار الأمريكي تصلك للبيت مباشرة وأفضل مليار مرة من بطاقة فيزا بايسيرا التي لا تقبل الشحن والإيداع بالعملات الإلكترونية وهذه البطاقة متوفرة باليورو فقط وجميع المششتريات من الأنترنت بالدولار وبسبب ذلك يأخد منك إقتطاعات كثيرة للتحويل من اليورو الى الدولار عند الشراء من الأسواق الإلكترونية
أعاد بنك advcash إطلاق بطاقة الفيزا للجزائريين وهذه المرة بأفضل المزايا وأخفض الإقتطاعات حيث الشراء بهذه البطاقة من الإنترنت مجانا وقد تعاقد بنك advcash مع منصة binance حيث يمكنك الأن الإيداع والسحب من والى حسابك في binance مجانا
أي عندما تنتهي من تجارتك ومعاملاتك على منصة binance تستطيع أن تسحب منها ب
أولا : العملات الورقية لبعض الدول ومجانا وهي كالتالي
EURاليورو
RURالروبل الروسي
UAHهيرفانا الأكرانية
KZTالتينغ الكزاخستاني
ثانيا : العملات الإلكترونية
BTCالبتكوين
BCHالبيكوين كاش
ETHالإيثريوم
LTCلايتكوين
XRPالريبل
ZECزاد كاش
USDTالتيدر
وبعد السحب بإحدى هذه العملات يمكنك التحويل إلى الدولار وشحن بطاقتك الفيزا وكل هذا يتم على بنك advcash
مزايا بطاقة فيزا advcash الجديدة
فترة الصلاحية : 3 سنوات
رسوم شهرية او سنوية : مجانا أي لا توجد رسوم أو إقتطاعات
تحويل الأموال من حسابك ادفكاش إلى البطاقة هو 0.99 دولار فقط ثابتة وليست مئوية بمعنى أذا اردت أن تحول 50 أو 100 أو 1000 دولار فرسوم التحويل دائما هي 0.99 دولار ثابتة
التحويل بالعكس من البطاقة الى الحساب مجانا
عمولة السحب من أجهزة الصراف الألي للبنوك الأرضية هو : 2.99 دولار ثابتة للسحبة الواحدة في نفس عملة البطاقة
حد السحب اليومي من أجهزة الصراف الألي للبنوك الأرضية هو : 5000 دولار
عدد عمليات السحب اليومي من أجهزة الصراف الألي للبنوك الأرضية هو : 10 عمليات المهم لا تتجاوز حد السحب اليومي وهو 5000 دولار
عمولة الشراء بالبطاقة مجانا
حد السحب للمشتريات اليومية بالبطاقة هو : 10000 دولار بمعنى تستطيع شراء ماقيمته 10000 دولار يوميا
التحويل من عملة البطاقة الى عملة أخرى عند الشراء أو السحب من أجهزة الصراف الألي للبنوك هو : 5.5 %
سعر البطاقة هو 15 دولار تقريبا
وأخيرا التسجيل في بنك أدفكاش من هنا https://wallet.advcash.com/referral/...0-078721301639
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EURاليورو
RURالروبل الروسي
UAHهيرفانا الأكرانية
KZTالتينغ الكزاخستاني
ثانيا : العملات الإلكترونية
BTCالبتكوين
BCHالبيكوين كاش
ETHالإيثريوم
LTCلايتكوين
XRPالريبل
ZECزاد كاش
USDTالتيدر
وبعد السحب بإحدى هذه العملات يمكنك التحويل إلى الدولار وشحن بطاقتك الفيزا وكل هذا يتم على بنك advcash
مزايا بطاقة فيزا advcash الجديدة
فترة الصلاحية : 3 سنوات
رسوم شهرية او سنوية : مجانا أي لا توجد رسوم أو إقتطاعات
تحويل الأموال من حسابك ادفكاش إلى البطاقة هو 0.99 دولار فقط ثابتة وليست مئوية بمعنى أذا اردت أن تحول 50 أو 100 أو 1000 دولار فرسوم التحويل دائما هي 0.99 دولار ثابتة
التحويل بالعكس من البطاقة الى الحساب مجانا
عمولة السحب من أجهزة الصراف الألي للبنوك الأرضية هو : 2.99 دولار ثابتة للسحبة الواحدة في نفس عملة البطاقة
حد السحب اليومي من أجهزة الصراف الألي للبنوك الأرضية هو : 5000 دولار
عدد عمليات السحب اليومي من أجهزة الصراف الألي للبنوك الأرضية هو : 10 عمليات المهم لا تتجاوز حد السحب اليومي وهو 5000 دولار
عمولة الشراء بالبطاقة مجانا
حد السحب للمشتريات اليومية بالبطاقة هو : 10000 دولار بمعنى تستطيع شراء ماقيمته 10000 دولار يوميا
التحويل من عملة البطاقة الى عملة أخرى عند الشراء أو السحب من أجهزة الصراف الألي للبنوك هو : 5.5 %
سعر البطاقة هو 15 دولار تقريبا
وأخيرا التسجيل في بنك أدفكاش من هنا https://wallet.advcash.com/referral/...0-078721301639
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