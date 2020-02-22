بسم الله الرحمن الرحيم



وأخيرا بطاقة فيزا التي انتظرها الجميع أصبحت متوفرة ومتاحة للجزائريين

بطاقة فيزا بالدولار الأمريكي تصلك للبيت مباشرة وأفضل مليار مرة من بطاقة فيزا بايسيرا التي لا تقبل الشحن والإيداع بالعملات الإلكترونية وهذه البطاقة متوفرة باليورو فقط وجميع المششتريات من الأنترنت بالدولار وبسبب ذلك يأخد منك إقتطاعات كثيرة للتحويل من اليورو الى الدولار عند الشراء من الأسواق الإلكترونية

أعاد بنك advcash إطلاق بطاقة الفيزا للجزائريين وهذه المرة بأفضل المزايا وأخفض الإقتطاعات حيث الشراء بهذه البطاقة من الإنترنت مجانا وقد تعاقد بنك advcash مع منصة binance حيث يمكنك الأن الإيداع والسحب من والى حسابك في binance مجانا

أي عندما تنتهي من تجارتك ومعاملاتك على منصة binance تستطيع أن تسحب منها ب



EURاليورو

RURالروبل الروسي

UAHهيرفانا الأكرانية

KZTالتينغ الكزاخستاني



ثانيا : العملات الإلكترونية

BTCالبتكوين

BCHالبيكوين كاش

ETHالإيثريوم

LTCلايتكوين

XRPالريبل

ZECزاد كاش

USDTالتيدر



وبعد السحب بإحدى هذه العملات يمكنك التحويل إلى الدولار وشحن بطاقتك الفيزا وكل هذا يتم على بنك advcash



مزايا بطاقة فيزا advcash الجديدة



فترة الصلاحية : 3 سنوات

رسوم شهرية او سنوية : مجانا أي لا توجد رسوم أو إقتطاعات

تحويل الأموال من حسابك ادفكاش إلى البطاقة هو 0.99 دولار فقط ثابتة وليست مئوية بمعنى أذا اردت أن تحول 50 أو 100 أو 1000 دولار فرسوم التحويل دائما هي 0.99 دولار ثابتة

التحويل بالعكس من البطاقة الى الحساب مجانا

عمولة السحب من أجهزة الصراف الألي للبنوك الأرضية هو : 2.99 دولار ثابتة للسحبة الواحدة في نفس عملة البطاقة

حد السحب اليومي من أجهزة الصراف الألي للبنوك الأرضية هو : 5000 دولار

عدد عمليات السحب اليومي من أجهزة الصراف الألي للبنوك الأرضية هو : 10 عمليات المهم لا تتجاوز حد السحب اليومي وهو 5000 دولار

عمولة الشراء بالبطاقة مجانا

حد السحب للمشتريات اليومية بالبطاقة هو : 10000 دولار بمعنى تستطيع شراء ماقيمته 10000 دولار يوميا

التحويل من عملة البطاقة الى عملة أخرى عند الشراء أو السحب من أجهزة الصراف الألي للبنوك هو : 5.5 %

سعر البطاقة هو 15 دولار تقريبا

وأخيرا التسجيل في بنك أدفكاش من هنا



......... أولا : العملات الورقية لبعض الدول ومجانا وهي كالتاليEURاليوروRURالروبل الروسيUAHهيرفانا الأكرانيةKZTالتينغ الكزاخستانيثانيا : العملات الإلكترونيةBTCالبتكوينBCHالبيكوين كاشETHالإيثريومLTCلايتكوينXRPالريبلZECزاد كاشUSDTالتيدروبعد السحب بإحدى هذه العملات يمكنك التحويل إلى الدولار وشحن بطاقتك الفيزا وكل هذا يتم على بنك advcashمزايا بطاقة فيزا advcash الجديدةفترة الصلاحية : 3 سنواترسوم شهرية او سنوية : مجانا أي لا توجد رسوم أو إقتطاعاتتحويل الأموال من حسابك ادفكاش إلى البطاقة هو 0.99 دولار فقط ثابتة وليست مئوية بمعنى أذا اردت أن تحول 50 أو 100 أو 1000 دولار فرسوم التحويل دائما هي 0.99 دولار ثابتةالتحويل بالعكس من البطاقة الى الحساب مجاناعمولة السحب من أجهزة الصراف الألي للبنوك الأرضية هو : 2.99 دولار ثابتة للسحبة الواحدة في نفس عملة البطاقةحد السحب اليومي من أجهزة الصراف الألي للبنوك الأرضية هو : 5000 دولارعدد عمليات السحب اليومي من أجهزة الصراف الألي للبنوك الأرضية هو : 10 عمليات المهم لا تتجاوز حد السحب اليومي وهو 5000 دولارعمولة الشراء بالبطاقة مجاناحد السحب للمشتريات اليومية بالبطاقة هو : 10000 دولار بمعنى تستطيع شراء ماقيمته 10000 دولار يومياالتحويل من عملة البطاقة الى عملة أخرى عند الشراء أو السحب من أجهزة الصراف الألي للبنوك هو : 5.5 %سعر البطاقة هو 15 دولار تقريباوأخيرا التسجيل في بنك أدفكاش من هنا https://wallet.advcash.com/referral/...0-078721301639 .........