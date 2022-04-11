الصاحب بالجبن

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
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محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أوصى القرآن الكريم بالإحسان إلى الصاحب بالجنب في قوله تعالى من سورة النساء: ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ﴾ والصاحب بالجنب قد يكون :
1. زميل الدراسة
2. رفيق العمل
3. المصاحب بالسفر
4. كل من وقف بجانبك في موقف مهم لك في الحياة
5. الرفيق الصالح لكل هؤلاء

أوجب القرآن الكريم الإحسان، بعد أن جمعهم بصفة واحدة هي ( الصاحب بالجنب )

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