أنواع القهوة اليمنية: أيهما أفضل لك؟

7Rourou
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في السنوات القليلة الماضية ، ارتفعت شعبية القهوة على مستوى العالم ، وأصبح الكثير من الناس يشربونها كعادة يومية. في الواقع ، هو ثاني أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء. تعود عادة شرب القهوة إلى قرون عديدة ، وكان لرجال القبائل العرب الفضل في اكتشافهم لأول مرة فوائد الكافيين.
إلى جانب ذلك ، تشتهر اليمن أيضًا بقهوتها - ولسبب وجيه! لا تنعم الدولة العربية نفسها بتربة غنية وخصبة فحسب ، بل إنها توفر أيضًا بعضًا من أفضل أنواع حبوب أرابيكا في العالم. تزرع هذه الحبوب في الغالب في المرتفعات الجنوبية ، حيث التربة البركانية وهواء الجبال مثالية لزراعة البن. علاوة على ذلك ، تساعد الارتفاعات العالية ودرجة الحرارة الاستوائية أيضًا في الحفاظ على الرائحة والنكهات الطبيعية للفاصوليا.
لحسن الحظ ، هذه القهوة الرائعة متوفرة الآن على نطاق واسع في العالم الغربي ، خاصة في المقاهي والمتاجر المتخصصة. ومع ذلك ، مع وجود العديد من الأنواع المختلفة للاختيار من بينها ، قد تشعر ببعض الإرهاق. لنلقِ نظرة على أنواع البن اليمني المختلفة وأيها يناسبك.
ما هي القهوة اليمنية؟
تُصنع القهوة اليمنية من نبتة بن أرابيكا القوية ، وهي نفس الأنواع مثل حبوب روبوستا الشعبية. ومع ذلك ، فإن إنتاج حبوب أرابيكا أكثر تكلفة بكثير ، لأنها تحتاج إلى بيئة نمو أكثر تحكمًا من نبات الروبوستا. كما أنها تنتج مستويات أعلى من الكافيين ، مما يجعلها أكثر ملاءمة للتخمير كمشروب.
غالبًا ما توصف قهوة أرابيكا بأنها "غنية وممتلئة القوام وذات مذاق حلو وجوز قليلًا". لإنتاج البن اليمني ، عادةً ما يتم قطف الحبوب باللون الأخضر ثم يُسمح لها بالتخمير في غرف خاصة تسمى "مطاحن القهوة". غالبًا ما توصف هذه القهوة عالية الجودة بأنها "أفضل أنواع قهوة أرابيكا في العالم".
أنواع البن اليمني
هناك العديد من أنواع البن اليمني المختلفة ، ولكل منها نكهته وأصوله الفريدة.
قهوة القشر: Kocchari هي الشكل التقليدي للقهوة اليمنية. إنه مصنوع من حبوب أرابيكا المحمصة قليلاً ويتم تقديمه عادةً باللون الأسود.
عادة ما يتم إنتاج البن الكشري من منطقة حضرموت ، وهي منطقة ساحلية في جنوب اليمن.
قهوة مبشورة: مزيج من الماء والقهوة والملح ، وعادة ما يتم تقديمها كمشروب خلال شهر صيام المسلمين في اليمن في رمضان.
تصنع القهوة المبروشة عادة من حبوب أرابيكا المحمصة قليلاً وتقدم مع كوب صغير من الماء المالح. يقال إن شرب هذا "يشرب الماء أثناء تناول الطعام" يساعد في درء الجوع وزيادة استهلاكك اليومي من الماء.
تُعرف القهوة الحاشدة أيضًا باسم "إشراق" باللغة العربية.
موكا كوفي: موكا هي مجموعة متنوعة من القهوة المحمصة الداكنة ، وعادة ما يتم تقديمها في المقاهي والفنادق والمطاعم.
عادة ما تنشأ قهوة الموكا من منطقة حضرموت ، وهي منطقة ساحلية في جنوب اليمن.
أنواع أخرى من البن اليمني
إلى جانب هذه الأنواع الخمسة الرئيسية ، ينتج اليمن أيضًا العديد من أنواع البن الخاصة الأخرى. ومع ذلك ، فهذه ليست متوفرة على نطاق واسع خارج البلاد.
قهوة المقرع: هي قهوة مصنوعة من مجموعة متنوعة تعرف باسم نبات "مطامبو".
على غرار الموكا ، تعد هذه القهوة أيضًا من أصناف التحميص الداكن ، ولكنها مصنوعة من حبوب متامبو ذات الأسعار المعقولة.
Kofyar Coffee: Kofyar هي نوع نادر من القهوة المحمصة الخفيفة.
غالبًا ما يتم تقديم هذه القهوة مع الحليب والسكر ويقال إن مذاقها مشابه لمذاق القهوة الأوروبية.
غالبًا ما تنشأ قهوة كوفيار من المرتفعات الجنوبية ، وهي نفس المنطقة التي تُزرع فيها قهوة أرابيكا بشكل أساسي.
حبوب من أصول مختلفة
بصرف النظر عن الأنواع الخمسة الرئيسية للبن ، ينتج اليمن أيضًا حبوب بن أخرى.
أرابيكا: هذا هو أكثر أنواع القهوة شيوعًا ويزرع بشكل شائع في اليمن.
تزرع قهوة أرابيكا عادة في الداخل وعادة ما يتم قطفها باللون الأخضر. ومع ذلك ، عادةً ما تستغرق حبوب أرابيكا وقتًا أطول حتى تنضج ، لذا فهي عادة ما تكون أكثر تكلفة من قهوة روبوستا.
قهوة أرابيكا عادة ما تكون غنية وكاملة القوام ، مع طعم حلو وجوز قليل.
روبوستا: روبوستاس هي ثاني أكثر أنواع القهوة شهرة وتزرع بشكل أساسي في إفريقيا.
تزرع قهوة روبوستا عادة في الهواء الطلق ولها طعم ورائحة أكثر نفاذة من قهوة أرابيكا.
عادة ما تكون أسعار قهوة روبوستا أرخص من قهوة أرابيكا ، لكنها عادة ما تكون أخف في المذاق والقوام.
أيهما أفضل لك؟
من الجدير بالذكر أنه لا يوجد نوع "أفضل" من القهوة. كل هذا يتوقف على ذوقك والنوع الذي يناسبك.
تشتهر قهوة أرابيكا بشكل عام بكونها أغنى وأكثر كثافة وذات مذاق أحلى.
ومع ذلك ، إذا لم تكن من كبار المعجبين بالقهوة الحلوة ، فقد تفضل روبوستا المحمص بشكل أخف.
أخيرًا ، إذا كنت تبحث عن الأفضل من حيث الجودة والذوق ، فمن المؤكد أن قهوة أرابيكا اليمنية يجب أن تكون على رأس قائمتك.
إلى جانب ذلك ، تشتهر اليمن أيضًا بقهوتها - ولسبب وجيه! لا تنعم الدولة العربية نفسها بتربة غنية وخصبة فحسب ، بل إنها توفر أيضًا بعضًا من أفضل أنواع حبوب أرابيكا في العالم. تزرع هذه الحبوب في الغالب في المرتفعات الجنوبية ، حيث التربة البركانية وهواء الجبال مثالية لزراعة البن. علاوة على ذلك ، تساعد الارتفاعات العالية ودرجة الحرارة الاستوائية أيضًا في الحفاظ على الرائحة والنكهات الطبيعية للفاصوليا.
لحسن الحظ ، هذه القهوة الرائعة متوفرة الآن على نطاق واسع في العالم الغربي ، خاصة في المقاهي والمتاجر المتخصصة. ومع ذلك ، مع وجود العديد من الأنواع المختلفة للاختيار من بينها ، قد تشعر ببعض الإرهاق. لنلقِ نظرة على أنواع البن اليمني المختلفة وأيها يناسبك.
ما هي القهوة اليمنية؟
تُصنع القهوة اليمنية من نبتة بن أرابيكا القوية ، وهي نفس الأنواع مثل حبوب روبوستا الشعبية. ومع ذلك ، فإن إنتاج حبوب أرابيكا أكثر تكلفة بكثير ، لأنها تحتاج إلى بيئة نمو أكثر تحكمًا من نبات الروبوستا. كما أنها تنتج مستويات أعلى من الكافيين ، مما يجعلها أكثر ملاءمة للتخمير كمشروب.
غالبًا ما توصف قهوة أرابيكا بأنها "غنية وممتلئة القوام وذات مذاق حلو وجوز قليلًا". لإنتاج البن اليمني ، عادةً ما يتم قطف الحبوب باللون الأخضر ثم يُسمح لها بالتخمير في غرف خاصة تسمى "مطاحن القهوة". غالبًا ما توصف هذه القهوة عالية الجودة بأنها "أفضل أنواع قهوة أرابيكا في العالم".
أنواع البن اليمني
هناك العديد من أنواع البن اليمني المختلفة ، ولكل منها نكهته وأصوله الفريدة.
قهوة القشر: Kocchari هي الشكل التقليدي للقهوة اليمنية. إنه مصنوع من حبوب أرابيكا المحمصة قليلاً ويتم تقديمه عادةً باللون الأسود.
عادة ما يتم إنتاج البن الكشري من منطقة حضرموت ، وهي منطقة ساحلية في جنوب اليمن.
قهوة مبشورة: مزيج من الماء والقهوة والملح ، وعادة ما يتم تقديمها كمشروب خلال شهر صيام المسلمين في اليمن في رمضان.
تصنع القهوة المبروشة عادة من حبوب أرابيكا المحمصة قليلاً وتقدم مع كوب صغير من الماء المالح. يقال إن شرب هذا "يشرب الماء أثناء تناول الطعام" يساعد في درء الجوع وزيادة استهلاكك اليومي من الماء.
تُعرف القهوة الحاشدة أيضًا باسم "إشراق" باللغة العربية.
موكا كوفي: موكا هي مجموعة متنوعة من القهوة المحمصة الداكنة ، وعادة ما يتم تقديمها في المقاهي والفنادق والمطاعم.
عادة ما تنشأ قهوة الموكا من منطقة حضرموت ، وهي منطقة ساحلية في جنوب اليمن.
أنواع أخرى من البن اليمني
إلى جانب هذه الأنواع الخمسة الرئيسية ، ينتج اليمن أيضًا العديد من أنواع البن الخاصة الأخرى. ومع ذلك ، فهذه ليست متوفرة على نطاق واسع خارج البلاد.
قهوة المقرع: هي قهوة مصنوعة من مجموعة متنوعة تعرف باسم نبات "مطامبو".
على غرار الموكا ، تعد هذه القهوة أيضًا من أصناف التحميص الداكن ، ولكنها مصنوعة من حبوب متامبو ذات الأسعار المعقولة.
Kofyar Coffee: Kofyar هي نوع نادر من القهوة المحمصة الخفيفة.
غالبًا ما يتم تقديم هذه القهوة مع الحليب والسكر ويقال إن مذاقها مشابه لمذاق القهوة الأوروبية.
غالبًا ما تنشأ قهوة كوفيار من المرتفعات الجنوبية ، وهي نفس المنطقة التي تُزرع فيها قهوة أرابيكا بشكل أساسي.
حبوب من أصول مختلفة
بصرف النظر عن الأنواع الخمسة الرئيسية للبن ، ينتج اليمن أيضًا حبوب بن أخرى.
أرابيكا: هذا هو أكثر أنواع القهوة شيوعًا ويزرع بشكل شائع في اليمن.
تزرع قهوة أرابيكا عادة في الداخل وعادة ما يتم قطفها باللون الأخضر. ومع ذلك ، عادةً ما تستغرق حبوب أرابيكا وقتًا أطول حتى تنضج ، لذا فهي عادة ما تكون أكثر تكلفة من قهوة روبوستا.
قهوة أرابيكا عادة ما تكون غنية وكاملة القوام ، مع طعم حلو وجوز قليل.
روبوستا: روبوستاس هي ثاني أكثر أنواع القهوة شهرة وتزرع بشكل أساسي في إفريقيا.
تزرع قهوة روبوستا عادة في الهواء الطلق ولها طعم ورائحة أكثر نفاذة من قهوة أرابيكا.
عادة ما تكون أسعار قهوة روبوستا أرخص من قهوة أرابيكا ، لكنها عادة ما تكون أخف في المذاق والقوام.
أيهما أفضل لك؟
من الجدير بالذكر أنه لا يوجد نوع "أفضل" من القهوة. كل هذا يتوقف على ذوقك والنوع الذي يناسبك.
تشتهر قهوة أرابيكا بشكل عام بكونها أغنى وأكثر كثافة وذات مذاق أحلى.
ومع ذلك ، إذا لم تكن من كبار المعجبين بالقهوة الحلوة ، فقد تفضل روبوستا المحمص بشكل أخف.
أخيرًا ، إذا كنت تبحث عن الأفضل من حيث الجودة والذوق ، فمن المؤكد أن قهوة أرابيكا اليمنية يجب أن تكون على رأس قائمتك.