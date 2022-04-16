مواقيت الصلاة في أي مكان في العالم بدقة متناهية. احرص على أداء الصلاة في وقتها

ابتسام راضي
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طرق حساب مواقيت الصلاة في أي مكان في العالم
هل تعرف ان هناك عدة طرق لحساب مواقيت الصلاة حيث تختلف كل دولة في طريقة حساب الصلوات المختلفة و خاصة حساب صلاة الفجر و العشاء و كذلك صلاة العصر.
طرق حساب مواقيت الصلاة.
يتطلب تحديد مواقيت الصلاة في مكان ما معادلات معقدة نسبيا.. حيث يعتمد وقت صلاة الفجر و صلاة العشاء على كمية ضوء الشمس، وهو ما لا يمكن توقعه بدقة بسبب عدة عوامل منها الموقع الجغرافي، والارتفاع عن سطح البحر، والعوائق الطبيعية مثل الجبال، و كذلك فصول السنة.
وقت الظهر:
يحين وقت الظهر عند زوال الشمس، ومعنى زوال الشمس: عند طلوع الشمس يصبح لأي جسم ظل و يأخذ الظل في النقصان مع ارتفاع الشمس حتى يتوقف عن النقص و يبدأ في الزيادة من الجهة الأخرى هنا يكون زوال الشمس.
وقت العصر:
يبدأ وقت العصر تبعا لجميع المذاهب الا الحنفي عندما يصير ظل الشئ مثل طوله، مضافاً إليه طول ظله وقت الظهر. و في المذهب الحنفي إذا صار ظل كل شئ مثيله مضافاً إليه طول ظله وقت الظهر.
وقت المغرب:
يبدأ المغرب باختفاء الحافة العليا للشمس تماما تحت الأفق.
وقت العشاء:
يبدأ وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر و يحدد فلكياً عند وجود الشمس تحت الأفق بمقدار 18 درجة و قد تزيد هذه الدرجة قليلا أو تزيد في بعض الطرق المختلفة.
وقت الفجر:
يتم تحديد وقت الفجر عندما يكون مركز الشمس منخفضًا عن الأفق بمقدار 18 درجة. وتعتمد رابطة العالم الإسلامي وكثير من الدول الإسلامية الزاوية 18، في حين تعتمد مصر الزاوية 19.5 وتعتمد المغرب الزاوية 19.
بعض المواقع و الخدمات تقوم بحساب مواقيت الصلاة حسب الطريقة الرسمية و المذهب المتبع في كل دولة في العالم أشهرها موقع "صلاتك: مواقيت الصلاة"
على سبيل المثال:
مواقيت الصلاة في الرياض
هل تعرف ان هناك عدة طرق لحساب مواقيت الصلاة حيث تختلف كل دولة في طريقة حساب الصلوات المختلفة و خاصة حساب صلاة الفجر و العشاء و كذلك صلاة العصر.
طرق حساب مواقيت الصلاة.
يتطلب تحديد مواقيت الصلاة في مكان ما معادلات معقدة نسبيا.. حيث يعتمد وقت صلاة الفجر و صلاة العشاء على كمية ضوء الشمس، وهو ما لا يمكن توقعه بدقة بسبب عدة عوامل منها الموقع الجغرافي، والارتفاع عن سطح البحر، والعوائق الطبيعية مثل الجبال، و كذلك فصول السنة.
وقت الظهر:
يحين وقت الظهر عند زوال الشمس، ومعنى زوال الشمس: عند طلوع الشمس يصبح لأي جسم ظل و يأخذ الظل في النقصان مع ارتفاع الشمس حتى يتوقف عن النقص و يبدأ في الزيادة من الجهة الأخرى هنا يكون زوال الشمس.
وقت العصر:
يبدأ وقت العصر تبعا لجميع المذاهب الا الحنفي عندما يصير ظل الشئ مثل طوله، مضافاً إليه طول ظله وقت الظهر. و في المذهب الحنفي إذا صار ظل كل شئ مثيله مضافاً إليه طول ظله وقت الظهر.
وقت المغرب:
يبدأ المغرب باختفاء الحافة العليا للشمس تماما تحت الأفق.
وقت العشاء:
يبدأ وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر و يحدد فلكياً عند وجود الشمس تحت الأفق بمقدار 18 درجة و قد تزيد هذه الدرجة قليلا أو تزيد في بعض الطرق المختلفة.
وقت الفجر:
يتم تحديد وقت الفجر عندما يكون مركز الشمس منخفضًا عن الأفق بمقدار 18 درجة. وتعتمد رابطة العالم الإسلامي وكثير من الدول الإسلامية الزاوية 18، في حين تعتمد مصر الزاوية 19.5 وتعتمد المغرب الزاوية 19.
بعض المواقع و الخدمات تقوم بحساب مواقيت الصلاة حسب الطريقة الرسمية و المذهب المتبع في كل دولة في العالم أشهرها موقع "صلاتك: مواقيت الصلاة"
على سبيل المثال:
مواقيت الصلاة في الرياض