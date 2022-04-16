سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 14







تم الطرح مسبقا لسلسلة



إكتشف الرقم السري









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تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا :









للتذكير :



















1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق



2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :

عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد​