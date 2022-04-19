سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 18

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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تم الطرح مسبقا لسلسلة
إكتشف الرقم السري
تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا :
للتذكير :
1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق
2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير
فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور
3- في استفرق العضو اكث من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه
4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة
سؤال اليوم :
قمت بتدوين عدد يتكون من رقمين من 10 الى 20 و رقمين من 21 الى 30
خمنوا واطلقوا العنان لذكائكم لتجدوا الرقم السري
دمتم بخير
للتذكير :
1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق
2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير
فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور
3- في استفرق العضو اكث من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه
4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة
سؤال اليوم :
قمت بتدوين عدد يتكون من رقمين من 10 الى 20 و رقمين من 21 الى 30
خمنوا واطلقوا العنان لذكائكم لتجدوا الرقم السري
دمتم بخير