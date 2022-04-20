قائمة مسابقات رمضان

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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- أنثى
المسابقة الدينية الكبرى
المسابقة الدينية الكبرى ـ مدخل
تمر الأيام من عام إلى عام تحمل لنا البشرى بقدوم شهر رمضان المبارك وتنثر بين يديه أنواع البر والرحمة والمغفرة والعتق من النار.. يقول الحسن البصري رحمه الله: (إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا! فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم...
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أسئلة المسابقة الدينية ـ متجدد ـ
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