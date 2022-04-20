قائمة مسابقات رمضان

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,331
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
المسابقة الدينية الكبرى

www.4algeria.com

المسابقة الدينية الكبرى ـ مدخل

تمر الأيام من عام إلى عام تحمل لنا البشرى بقدوم شهر رمضان المبارك وتنثر بين يديه أنواع البر والرحمة والمغفرة والعتق من النار.. يقول الحسن البصري رحمه الله: (إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا! فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم...
www.4algeria.com www.4algeria.com

www.4algeria.com

أسئلة المسابقة الدينية ـ متجدد ـ

أسئلة المسابقة الدينية توضع هنا الرجاء مراجعة الموضوع والاجابة عن الاسئلة في صندوق الاجوبة
www.4algeria.com www.4algeria.com
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,331
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
المسابقة الثقافية الكبرى


www.4algeria.com

المسابقة الثقافية الكبرى ـ مدخل

حل علينا هلال رمضان الذي ننتظره كل سنة لنفرح به ونشكر الله أنه أعطانا فرصة أخـرى لنصوم رمضانا آخـر إيمانا واحتسابا راجين من المولى عز وجل أن يتقبله منا و منكم و ان يكون رمضان هته السنة رمضان التغيير الى الاحسن و الاجمل و الارقى و الافضل بإذن الله تعالى و عونه و تيسيره إذن يسرنا الاعلان عن...
www.4algeria.com www.4algeria.com


www.4algeria.com

أسئلة المسابقة الثقافية ـ متجدد ـ

أسئلة المسابقة الثقافية اليومية توضع هنا يوميا الرجاء مراجعة الموضوع والاجابة عن الاسئلة في صندوق الاجوبة
www.4algeria.com www.4algeria.com
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,331
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
مسابقة ترفيهية:


www.4algeria.com

مسابقة مواقفكم الطريفة!

رمضان مبارك تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال ان شاءالله 😍😍😍 نقدم لكم في هذا الشهر المبارك مسابقة خفيفة ظريفة على القلب والبطن 😄😄😄😄 يعني باه تبدلو معانا شوي جو وتضحكون قليلا 😁😁😁😁 فكرة وشروط المسابقة: كل عضو يحب يشاركنا يفتح موضوع ويكتب لنا موقف مضحك حصل معه في شهر رمضان {في مكان عام أو في...
www.4algeria.com www.4algeria.com
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top