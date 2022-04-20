قائمة مسابقات رمضان

حل علينا هلال رمضان الذي ننتظره كل سنة لنفرح به ونشكر الله أنه أعطانا فرصة أخـرى لنصوم رمضانا آخـر إيمانا واحتسابا راجين من المولى عز وجل أن يتقبله منا و منكم و ان يكون رمضان هته السنة رمضان التغيير الى الاحسن و الاجمل و الارقى و الافضل بإذن الله تعالى و عونه و تيسيره إذن يسرنا الاعلان عن...