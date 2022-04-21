صاحبة الأثر
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رحلة في القطار
صرخ شاب في الخامسة والعشرين من عمره وهو ينظر من
نافذة القطار : أنظر إلى الأشجار يا أبي إنها تسير معنا .
فابتسم الأب وقال : أجل يا بني إنها تسير معنا
بعد قليل عاد الشاب يحدث أباه وعلامة الذهول بادية على
محياه : أنظر إلى الغيوم يا أبي إنها أيضا تسير معنا .
فابتسم الأب وقال : أجل يا بني إنها تسير معنا .
عندها إلتفت أحد الركاب إلى والد الشاب وقال له :
أنصحك أن تعرض إبنك على طبيب
فقال الأب : لقد فعلت .. كان إبني مصابا بالعمى منذ ولادته
وقد غادرنا المستشفى للتو وهذا أول يوم يبصر فيه .
الدرس الأول :
ليست كل الأمور غالبا كما تبدوا عليه
وراء كل قصة تعرفها قصة لا تعرفها فلا تستعجل في إصدار
الأحكام .
الدرس الثاني :
الحياة مليئة بالحرمان فإن كان لديك كل شيء فلا تعتقد أن
الآخرين لديهم كل شيء أيضا .
الدرس الثالث :
الآباء الجيدون جيدون حتى بعد خمسة وعشرين سنة من
العمى .
صرخ شاب في الخامسة والعشرين من عمره وهو ينظر من
نافذة القطار : أنظر إلى الأشجار يا أبي إنها تسير معنا .
فابتسم الأب وقال : أجل يا بني إنها تسير معنا
بعد قليل عاد الشاب يحدث أباه وعلامة الذهول بادية على
محياه : أنظر إلى الغيوم يا أبي إنها أيضا تسير معنا .
فابتسم الأب وقال : أجل يا بني إنها تسير معنا .
عندها إلتفت أحد الركاب إلى والد الشاب وقال له :
أنصحك أن تعرض إبنك على طبيب
فقال الأب : لقد فعلت .. كان إبني مصابا بالعمى منذ ولادته
وقد غادرنا المستشفى للتو وهذا أول يوم يبصر فيه .
الدرس الأول :
ليست كل الأمور غالبا كما تبدوا عليه
وراء كل قصة تعرفها قصة لا تعرفها فلا تستعجل في إصدار
الأحكام .
الدرس الثاني :
الحياة مليئة بالحرمان فإن كان لديك كل شيء فلا تعتقد أن
الآخرين لديهم كل شيء أيضا .
الدرس الثالث :
الآباء الجيدون جيدون حتى بعد خمسة وعشرين سنة من
العمى .