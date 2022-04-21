رحلة في القطار

صرخ شاب في الخامسة والعشرين من عمره وهو ينظر من

نافذة القطار : أنظر إلى الأشجار يا أبي إنها تسير معنا .

فابتسم الأب وقال : أجل يا بني إنها تسير معنا

بعد قليل عاد الشاب يحدث أباه وعلامة الذهول بادية على

محياه : أنظر إلى الغيوم يا أبي إنها أيضا تسير معنا .

فابتسم الأب وقال : أجل يا بني إنها تسير معنا .

عندها إلتفت أحد الركاب إلى والد الشاب وقال له :

أنصحك أن تعرض إبنك على طبيب

فقال الأب : لقد فعلت .. كان إبني مصابا بالعمى منذ ولادته

وقد غادرنا المستشفى للتو وهذا أول يوم يبصر فيه .

الدرس الأول :

ليست كل الأمور غالبا كما تبدوا عليه

وراء كل قصة تعرفها قصة لا تعرفها فلا تستعجل في إصدار

الأحكام .

الدرس الثاني :

الحياة مليئة بالحرمان فإن كان لديك كل شيء فلا تعتقد أن

الآخرين لديهم كل شيء أيضا .

الدرس الثالث :

الآباء الجيدون جيدون حتى بعد خمسة وعشرين سنة من

العمى .