رواية ضباب

السلام عليكم ، بحمد الله تمت روايتي ضباب وستنشر ورقيا قريبا .

ضباب رواية تنبض من واقع نعيشه ، ألفناه ، نسير إليه ، ولم نعد نبالي ..

الأسى ، الحزن ، الخذلان ، الوجوه المزيفة ورفقة المصالح ، والأهم من كل ذلك سعينا للدنيا لا للدين .

عيشنا في غمرات السامدين ..

أسأل الله أن تكون لكم مبلسما .

دعواتكم لي بالتوفيق .

على فكرة " رواياتي كلها دينية "