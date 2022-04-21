رواية ضباب

صاحبة الأثر

صاحبة الأثر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 مارس 2022
المشاركات
35
النقاط
503
العمر
20
محل الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
السلام عليكم ، بحمد الله تمت روايتي ضباب وستنشر ورقيا قريبا .
ضباب رواية تنبض من واقع نعيشه ، ألفناه ، نسير إليه ، ولم نعد نبالي ..
الأسى ، الحزن ، الخذلان ، الوجوه المزيفة ورفقة المصالح ، والأهم من كل ذلك سعينا للدنيا لا للدين .
عيشنا في غمرات السامدين ..
أسأل الله أن تكون لكم مبلسما .
دعواتكم لي بالتوفيق .
على فكرة " رواياتي كلها دينية "
 

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