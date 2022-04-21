سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 20

السلام عليكم



سؤال اليوم :



قمت بتدوين عدد يتكون من رقم واحد من 0 الى 10



و ثلاثة ارقام من 21 الى 30



خمنوا واطلقوا العنان لذكائكم لتجدوا الرقم السري