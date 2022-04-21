مختبر سري للناتو تحت الأرض بأوكرانيا!!!

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_ هل هو واحد من المختبرات التي تم فيها صناعة - فيروس كورونا المصنوووووع !!!؟؟؟؟؟؟ ؟

_ هـــــــــل تساااااااااائلتم...... لماذا توقف "كورونا فجأة !!!؟؟؟ ؟؟؟ ؟

( المستقبل حااافل بفضح رؤوس الشياطين "وما خفي أعظم")