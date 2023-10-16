تلاميذ يقصون من الدراسة بعد رسوبهم لأول مرة.. والسبب !!!

Adem4dz

Adem4dz

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
15 جانفي 2023
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599
نقاط التفاعل
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محل الإقامة
الجزائر
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ذكر
تلاميذ يقصون من الدراسة بعد رسوبهم لأول مرة.. والسبب ..غريب !!!!


@Fethi.dz @السلطانة @Hakan @فريد أبوفيصل @الامين محمد @اميرة المدائن @إلياس @*amani*
@ريحـان @ذكريات @حاتم خليفة @سكون الفجر @جمــآنــة @أم عبد الله @هند @سعد606 @dahman kz
@aljentel @ام أمينة @razan roza @روحٌـ👀ـتائهةـ @Rochdi.dz @وائل المنزلاوي @النورس @ليليا مرام
@Andy_Delort @حفياد آدم @aymenbdn @جليلوس @Tama Aliche @أستاذ الفلسفة @صاحبة الأثر @زخة مطر
@sana barhoumi @الطيب الجزائري84 @saho souhila @بسمة القلوب @البشير البشير @طموحة @afnene
@Soumia hadj mohammed @السها @Bouchra zarat @{مُدَلَّلَتُهُ} @rafid2 @خديجة ph
@Ma$Ter @secret de coeur @همس الوُرود @Texenna @ONjINE @شجـ الروح ـون
@أرجوان @زخة مطر @آمِيْرَتُه @Oktavio_hinda @سارة ملاني @ليليا مرام
 
قال Adem4dz:
تلاميذ يقصون من الدراسة بعد رسوبهم لأول مرة.. والسبب ..غريب !!!!


@Fethi.dz @السلطانة @Hakan @فريد أبوفيصل @الامين محمد @اميرة المدائن @إلياس @*amani*
@ريحـان @ذكريات @حاتم خليفة @سكون الفجر @جمــآنــة @أم عبد الله @هند @سعد606 @dahman kz
@aljentel @ام أمينة @razan roza @روحٌـ👀ـتائهةـ @Rochdi.dz @وائل المنزلاوي @النورس @ليليا مرام
@Andy_Delort @حفياد آدم @aymenbdn @جليلوس @Tama Aliche @أستاذ الفلسفة @صاحبة الأثر @زخة مطر
@sana barhoumi @الطيب الجزائري84 @saho souhila @بسمة القلوب @البشير البشير @طموحة @afnene
@Soumia hadj mohammed @السها @Bouchra zarat @{مُدَلَّلَتُهُ} @rafid2 @خديجة ph
@Ma$Ter @secret de coeur @همس الوُرود @Texenna @ONjINE @شجـ الروح ـون
@أرجوان @زخة مطر @آمِيْرَتُه @Oktavio_hinda @سارة ملاني @ليليا مرام
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هههه كيما انا عاودت خطرة حاوزوني تحيا الحياة العملية​
 
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