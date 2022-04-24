قلعة الحب 25

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,327
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
مع اقتراب العيد، بدأ الصغار في نسج ثوب الفرح؛ عبر مشاركة الاهل اقتناء الجديد من اللباس؛ و تفقدها خلسة وهي في الخزانة من حين الى حين..وتعيش الامهات والاخوات هرج اعداد الحلويات ..وهن يوجهن رسائل مباشرة أو مشفرة: "حتى احنا لازمنا نطبق السنة ونلبس الجديد"
مخ الهدرة: هي فرص للتعبير عن الحب الاسري..ومساعدة افرادها لاخراج الضحكة يوم العيد.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top