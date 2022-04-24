قلعة الحب 25

مع اقتراب العيد، بدأ الصغار في نسج ثوب الفرح؛ عبر مشاركة الاهل اقتناء الجديد من اللباس؛ و تفقدها خلسة وهي في الخزانة من حين الى حين..وتعيش الامهات والاخوات هرج اعداد الحلويات ..وهن يوجهن رسائل مباشرة أو مشفرة: "حتى احنا لازمنا نطبق السنة ونلبس الجديد