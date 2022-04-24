قلعة الحب 25

سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- ذكر
مع اقتراب العيد، بدأ الصغار في نسج ثوب الفرح؛ عبر مشاركة الاهل اقتناء الجديد من اللباس؛ و تفقدها خلسة وهي في الخزانة من حين الى حين..وتعيش الامهات والاخوات هرج اعداد الحلويات ..وهن يوجهن رسائل مباشرة أو مشفرة: "حتى احنا لازمنا نطبق السنة ونلبس الجديد"
مخ الهدرة: هي فرص للتعبير عن الحب الاسري..ومساعدة افرادها لاخراج الضحكة يوم العيد.
مخ الهدرة: هي فرص للتعبير عن الحب الاسري..ومساعدة افرادها لاخراج الضحكة يوم العيد.