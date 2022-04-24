ذكرياتي المنتدياتية مع المواضيع والردود والعقلية ) ج 1( الترحيبات

. بسم الله الرحمن .



السلام عليكم أجمعين. ​



☺♥ الترحيب والتهاني ♥ ☺ ​

أنا تغريد... هل من مرحب

أنا مشترك جديد رحّبوا بي ..

££££££عضو جديد هل من مرحب؟؟؟££££££

♥طيبة قلب وقلم حبره من ماء الذهب فهل له مكان بينكم♥

لآ آجبركم على الترحيب...فقط بصمت{{ آنـآ هـنـآ}}

أنا بنت عشقت الغموض

هل تسمحون لعضو بالخروج من مقبرة الترحيب

وين اهل اللمة الي سمعت عنها ؟

وينكم يا أهل اللمة ؟

بلد المليون ونصف المليون شهيد

عضوة جديدة تأمل أن تجد لها مكان بينكم

من مدينة الهضاب العليا اناديكم

قااااااااااادم من المستقبل

معاكم برشلونة

الخليفة....... ينتظر الترحيب

دخول بقرار وزاري

معايا وردة الي يبيها يرحب بي

عصف

ورة وصلت

يا جماعة وراها القهوة ؟؟

تفضلو حابة نقولكم حاجة راهي في قلبي

حسوا بيا اشوية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جرفتني المياه اليكم فهل من مكان لي بينكم؟؟...

سفينتي اسدلت شراعها بمنتداكم فهل من ترحيب؟؟

عبيد الشريف حط الرحال هنا بينكم

سفينتي رست على شاطئكم ..... فهل من مرحب؟؟؟

والله انا أناني حاب الكل يرحب بيا حتى المدير

حابة زوج عباد يهزو الفاليزة .............طق طق طق

ياسعدكم ومين قدكم فوفا جات لعندكم

الدخول اجباري.........و الترحيب اختياري

الباتني البارز و الشهير بوسعد صالح العبقري

غدوا نعقب Circulation ماذا بيا تدعولي

طق طق طق افتحو الباب ياخاوتي ماتخلونيش برى

الجيركول وصل

×÷·.·´¯`·) »(** رحبو بصاحبي راه جاكم ضيف جديد ** ) « (·´¯`·.·÷×

عضو جديد (!!!قديم)

هل ترحبون بعجوز معكم في المنتدى ؟

ماروكو... هل من مرحب بها

كي يتملا قلبي ... لازم نروح

عدنا عدنا.....و للمة رجعنا ....

الوداع للجميع

مممممممكن تتتتتتتتتتتتتتتتترحييييييييب

عراقي يستائذن للدخول الى البيت الجزائري

احم احم ممكن ادخل ؟؟

دق دق دق انا جزائريييييييييييية

اعصار الجزاير قدم اليكم من الأوراس الأشم@

رنين صادق يعزف ألحان الحياة

تشدو به الآشجان

وطيور تحلق في السماء

وتهتف العصافير فرحاً

.•° أهـــلاً وســهــلاً °•.

أكتب بالنور على شاشة ذاكرتي بعضاً من

مقتطفاتي لآضعها على صفحات اللمة

فأنقش على جدرانها وعلى جدارن الزمن

الماضي و الحاضر

*•~-.¸¸,.-~*قد تكون الأزهار أجمل شي في الغابة *•~-.¸¸,.-~*



*•~-.¸¸,.-~*قد تكون اللؤلؤه أنقى شي في البحر *•~-.¸¸,.-~*



*•~-.¸¸,.-~*قد تكون قطره الندى أصفى شي في الوجود*•~-.¸¸,.-~*



*•~-.¸¸,.-~*لكن الشي الاكيد ان وجودك في منتديات اللمة الجزائرية*•~-.¸¸,.-~*



*•~-.¸¸,.-~*هو قمه الروعه . قمه الخيال . قمه الجمال *•~-.¸¸,.-~*



*•~-.¸¸,.-~*لقد اصبحت منتديات اللمة تضم اروع نجوم الكون *•~-.¸¸,.-~*



*•~-.¸¸,.-~*فـاهلا وسهلا بك نجمه مشرقه متالقه *•~-.¸¸,.-~*

هلا وغلا بالأخ / الأخت ......

في منتدى اللمة الجزائرية

احدى الصروح الرائدة في عالم المنتديات الصاعدة

والتي تزهو بالعلم والمعرفة والفكر والثقافة



كلنا سعداء بانضمامك لمنتدانا الغالي

وكلنا شوق لقرائة حروف قلمك ووميض عطائك



هلا فيك.....

ونحن بانتظار قلمك ومشاركاتك وحضورك وتفاعلك

تمنياتي لك بالتوفيق واقامة دائمة ارجوها لك ..



«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·. ¸.•° ®»

رنين صادق يعزف ألحان الحياة

تشدو به الآشجان

وطيور تحلق في السماء

وتهتف العصافير فرحاً





.•° أهـــلاً وســهــلاً °•.

أكتب بالنور على شاشة ذاكرتي بعضاً من

مقتطفاتي لآضعها على صفحات اللمة

فأنقش على جدرانها وعلى جدارن الزمن

الماضي و الحاضر

ربما كنا محظوظين نحن هواة ومحبي واوفياء زمن المنتديات الغابر اننا عايشنا زمن شيوع منصات المنتديات بأشكالها وانواعها المختلفة والمتتالية وانتشارها بشكل هستيري في زمنها الذهبي وتهافت كل الطاقات والمواهب والمتعطشين للتصميم والبرمجيات والكتابة حيث كانت بمثابة اسطورة وتراجعت عن مكانتها كالاساطير بسبب سيطرة منصات التواصل الاجتماعي الحالية ولاسباب عديدة أفل نجمها.لكن لنا امل بعودة هذه الاسطورة الى الواجهة باذن الله ..سلسلة ذكريات مع المواضيع والردود والمعاملات والمواقف مع الاخرين ان اعانني الله في مواصلتها هي لمحة صغيرة عما صادفته خلال مدة 14 سنة تقريبا في عالم المنتديات .تعالو نستذكر معا بعض التصرفات والعبارات وطرق المشاركة والتفاعل بعضها في زمننا الحالي غير مجدي والاخر منسي والكثير نادر ولم يعد له وجود او من يريد له ان يعود.لا يمكنني احصاء كل ماجرى في هذه المسيرة لكنني سأتذكر ما استطعت.لا يمكنك التواجد في اي منتدى دون ان تبدء المشوار من نقطة الانطلاق وهو قسم الترحيب بكل مسمياته المختلفة من منتدى لاخر ويعتبر بمثابة جس نبض الاعضاء ويتحكم في حالتك النفسية في الانظمام او الابتعاد ويتم استعمال الحيل وغير الحيل لاستقطاب اكبر عدد من المرحبين واذا كنت محظوظا فقد تجد ترحيبا لعضو من الادارة او مشرف يشعرك بقيمة حضورك أكثر ويدفعك للانطلاق.ربما لاتزال هذه الطريقة سارية لكنها سابقا كانت تأخذ أشكال وتكتيكات جذابة واخرى استعطافية والكثير اخذ طابع الغرابة والفكاهة.امثلة وعينات من اللمة الحبيبة ارشيف وزاد ضخم ودار صبيطار كبيرة طبعا فيها ما يكفيها.العناوين كما هي موجودة نزعت الروابط منها فقط:طبعا كاين عناوين كلاسيكية معتادة غالبا ما لا تجذب الزوار لانها مستهلكة مثل :البعض يحب الزركشةأحيانا تاخذ المواضيع الطابع الادبي والرومنسي للاستمالة يعني تدخل بقلبك تحس انك راح تعيش قصة غامضة:كاين اللي فاهم مليح كيفاش تمشي الحالة وعارف واش راه يقول:كابين اللي يستعمل النفخ في الروح المعنوية لاستفزاز اللحمة الجماعية :البعض استعمل الخيال العلمي :كاين اللي يكذب في وجهك:كاين اللي يستدرجك بالاشياء المحببة والمبهمة :البعض يستعملو التشبيهات :البعض طماع بالزيادة :البعض يحسب روحو جاي من لندن :اللي دايرها شغل مزية :واللي يساعدك:كاين اللي مشهور بزاف عند نفسو على الاقل :كاين اللي طالب دعوة الخير فقط:كاين اللي ٌقتلو البرد برا:كاين البالع :اللي يجي ويجيب صحابو:اللي تالفتلو :العجايز:الذر والبزوز :لما كانت الناس تجي كان البعض يمشي :ومن بعد يعود:ومن بعد يروح :وبعد يولي :يتلفهالككاين اللي يستأذن :يدقدق:كاين اللي يهرس الباب ويفوت ديراكت:هذه عينة بسيطة لمواضيع ترحيبية حملت عناوين تفنن الاعضاء في صياغتها حسب حاجتهم وعقليتهم فاتسمت مابين الابداع والسخرية والجرأة.الاحلى والابهى في المواضيع القديمة هو الكم الهائل من العبارات الترحيبية والتصميمات الافتتاحية والفواصل التزيينية فكانك تعيش العصر الفيكتوريامثلة من لمتنا الفاخرة :التصاميم والاشكال المتحركة كانت في عصرها الذهبي حيث ابدع المصممون في اخراج تشكيلات اختصرت الكلمات والجمل وخاصة منتدى اللمة حيث كان يحوي مجموعة مصممين بارعين ومبدعين وهذه عينات من بينها :الأروع على الاطلاق هي ذكريات المناسبات والاخبار السعيدة التي عشناها في توقيتها الحقيقي كل ذكرى سعيدة اوأليمة تحس بها بكل جوارحك وتعيشها بكل عواطفك هذا ما شكل اللمة وجعلها في القمة..خطبة . زواج .ختان . مواليد . بكالوريا. . . . . .الخ الخامثلة من لمتنا السعيدة :( لم احذف الروابط )