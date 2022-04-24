ذكرياتي المنتدياتية مع المواضيع والردود والعقلية ) ج 1( الترحيبات

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
. بسم الله الرحمن .
السلام عليكم أجمعين.
السلام عليكم أجمعين.
ربما كنا محظوظين نحن هواة ومحبي واوفياء زمن المنتديات الغابر اننا عايشنا زمن شيوع منصات المنتديات بأشكالها وانواعها المختلفة والمتتالية وانتشارها بشكل هستيري في زمنها الذهبي وتهافت كل الطاقات والمواهب والمتعطشين للتصميم والبرمجيات والكتابة حيث كانت بمثابة اسطورة وتراجعت عن مكانتها كالاساطير بسبب سيطرة منصات التواصل الاجتماعي الحالية ولاسباب عديدة أفل نجمها.
لكن لنا امل بعودة هذه الاسطورة الى الواجهة باذن الله ..
سلسلة ذكريات مع المواضيع والردود والمعاملات والمواقف مع الاخرين ان اعانني الله في مواصلتها هي لمحة صغيرة عما صادفته خلال مدة 14 سنة تقريبا في عالم المنتديات .
تعالو نستذكر معا بعض التصرفات والعبارات وطرق المشاركة والتفاعل بعضها في زمننا الحالي غير مجدي والاخر منسي والكثير نادر ولم يعد له وجود او من يريد له ان يعود.
لا يمكنني احصاء كل ماجرى في هذه المسيرة لكنني سأتذكر ما استطعت.
☺♥ الترحيب والتهاني ♥ ☺
لا يمكنك التواجد في اي منتدى دون ان تبدء المشوار من نقطة الانطلاق وهو قسم الترحيب بكل مسمياته المختلفة من منتدى لاخر ويعتبر بمثابة جس نبض الاعضاء ويتحكم في حالتك النفسية في الانظمام او الابتعاد ويتم استعمال الحيل وغير الحيل لاستقطاب اكبر عدد من المرحبين واذا كنت محظوظا فقد تجد ترحيبا لعضو من الادارة او مشرف يشعرك بقيمة حضورك أكثر ويدفعك للانطلاق.
ربما لاتزال هذه الطريقة سارية لكنها سابقا كانت تأخذ أشكال وتكتيكات جذابة واخرى استعطافية والكثير اخذ طابع الغرابة والفكاهة.
امثلة وعينات من اللمة الحبيبة ارشيف وزاد ضخم ودار صبيطار كبيرة طبعا فيها ما يكفيها.
العناوين كما هي موجودة نزعت الروابط منها فقط:
طبعا كاين عناوين كلاسيكية معتادة غالبا ما لا تجذب الزوار لانها مستهلكة مثل :
أنا تغريد... هل من مرحب
أنا مشترك جديد رحّبوا بي ..
البعض يحب الزركشة
££££££عضو جديد هل من مرحب؟؟؟££££££
أحيانا تاخذ المواضيع الطابع الادبي والرومنسي للاستمالة يعني تدخل بقلبك تحس انك راح تعيش قصة غامضة:
♥طيبة قلب وقلم حبره من ماء الذهب فهل له مكان بينكم♥
لآ آجبركم على الترحيب...فقط بصمت{{ آنـآ هـنـآ}}
أنا بنت عشقت الغموض
كاين اللي فاهم مليح كيفاش تمشي الحالة وعارف واش راه يقول:
هل تسمحون لعضو بالخروج من مقبرة الترحيب
كابين اللي يستعمل النفخ في الروح المعنوية لاستفزاز اللحمة الجماعية :
وين اهل اللمة الي سمعت عنها ؟
وينكم يا أهل اللمة ؟
بلد المليون ونصف المليون شهيد
عضوة جديدة تأمل أن تجد لها مكان بينكم
من مدينة الهضاب العليا اناديكم
البعض استعمل الخيال العلمي :
قااااااااااادم من المستقبل
كاين اللي يكذب في وجهك:
معاكم برشلونة
الخليفة....... ينتظر الترحيب
دخول بقرار وزاري
كاين اللي يستدرجك بالاشياء المحببة والمبهمة :
معايا وردة الي يبيها يرحب بي
عصفورة وصلت
يا جماعة وراها القهوة ؟؟
تفضلو حابة نقولكم حاجة راهي في قلبي
حسوا بيا اشوية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
البعض يستعملو التشبيهات :
جرفتني المياه اليكم فهل من مكان لي بينكم؟؟...
سفينتي اسدلت شراعها بمنتداكم فهل من ترحيب؟؟
عبيد الشريف حط الرحال هنا بينكم
سفينتي رست على شاطئكم ..... فهل من مرحب؟؟؟
البعض طماع بالزيادة :
والله انا أناني حاب الكل يرحب بيا حتى المدير
البعض يحسب روحو جاي من لندن :
حابة زوج عباد يهزو الفاليزة .............طق طق طق
اللي دايرها شغل مزية :
ياسعدكم ومين قدكم فوفا جات لعندكم
واللي يساعدك:
الدخول اجباري.........و الترحيب اختياري
كاين اللي مشهور بزاف عند نفسو على الاقل :
الباتني البارز و الشهير بوسعد صالح العبقري
كاين اللي طالب دعوة الخير فقط:
غدوا نعقب Circulation ماذا بيا تدعولي
كاين اللي ٌقتلو البرد برا:
طق طق طق افتحو الباب ياخاوتي ماتخلونيش برى
كاين البالع :
الجيركول وصل
اللي يجي ويجيب صحابو:
×÷·.·´¯`·) »(** رحبو بصاحبي راه جاكم ضيف جديد ** ) « (·´¯`·.·÷×
اللي تالفتلو :
عضو جديد (!!!قديم)
العجايز:
هل ترحبون بعجوز معكم في المنتدى ؟
الذر والبزوز :
ماروكو... هل من مرحب بها
لما كانت الناس تجي كان البعض يمشي :
كي يتملا قلبي ... لازم نروح
ومن بعد يعود:
عدنا عدنا.....و للمة رجعنا ....
ومن بعد يروح :
الوداع للجميع
وبعد يولي :
مممممممكن تتتتتتتتتتتتتتتتترحييييييييب
يتلفهالك
كاين اللي يستأذن :
عراقي يستائذن للدخول الى البيت الجزائري
احم احم ممكن ادخل ؟؟
يدقدق:
دق دق دق انا جزائريييييييييييية
كاين اللي يهرس الباب ويفوت ديراكت:
اعصار الجزاير قدم اليكم من الأوراس الأشم@
هذه عينة بسيطة لمواضيع ترحيبية حملت عناوين تفنن الاعضاء في صياغتها حسب حاجتهم وعقليتهم فاتسمت مابين الابداع والسخرية والجرأة.
الاحلى والابهى في المواضيع القديمة هو الكم الهائل من العبارات الترحيبية والتصميمات الافتتاحية والفواصل التزيينية فكانك تعيش العصر الفيكتوري
امثلة من لمتنا الفاخرة :
رنين صادق يعزف ألحان الحياة
تشدو به الآشجان
وطيور تحلق في السماء
وتهتف العصافير فرحاً
.•° أهـــلاً وســهــلاً °•.
أكتب بالنور على شاشة ذاكرتي بعضاً من
مقتطفاتي لآضعها على صفحات اللمة
فأنقش على جدرانها وعلى جدارن الزمن
الماضي و الحاضر
*•~-.¸¸,.-~*قد تكون الأزهار أجمل شي في الغابة *•~-.¸¸,.-~*
*•~-.¸¸,.-~*قد تكون اللؤلؤه أنقى شي في البحر *•~-.¸¸,.-~*
*•~-.¸¸,.-~*قد تكون قطره الندى أصفى شي في الوجود*•~-.¸¸,.-~*
*•~-.¸¸,.-~*لكن الشي الاكيد ان وجودك في منتديات اللمة الجزائرية*•~-.¸¸,.-~*
*•~-.¸¸,.-~*هو قمه الروعه . قمه الخيال . قمه الجمال *•~-.¸¸,.-~*
*•~-.¸¸,.-~*لقد اصبحت منتديات اللمة تضم اروع نجوم الكون *•~-.¸¸,.-~*
*•~-.¸¸,.-~*فـاهلا وسهلا بك نجمه مشرقه متالقه *•~-.¸¸,.-~*
هلا وغلا بالأخ / الأخت ......
في منتدى اللمة الجزائرية
احدى الصروح الرائدة في عالم المنتديات الصاعدة
والتي تزهو بالعلم والمعرفة والفكر والثقافة
كلنا سعداء بانضمامك لمنتدانا الغالي
وكلنا شوق لقرائة حروف قلمك ووميض عطائك
هلا فيك.....
ونحن بانتظار قلمك ومشاركاتك وحضورك وتفاعلك
تمنياتي لك بالتوفيق واقامة دائمة ارجوها لك ..
«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·. ¸.•° ®»
رنين صادق يعزف ألحان الحياة
تشدو به الآشجان
وطيور تحلق في السماء
وتهتف العصافير فرحاً
.•° أهـــلاً وســهــلاً °•.
أكتب بالنور على شاشة ذاكرتي بعضاً من
مقتطفاتي لآضعها على صفحات اللمة
فأنقش على جدرانها وعلى جدارن الزمن
الماضي و الحاضر
التصاميم والاشكال المتحركة كانت في عصرها الذهبي حيث ابدع المصممون في اخراج تشكيلات اختصرت الكلمات والجمل وخاصة منتدى اللمة حيث كان يحوي مجموعة مصممين بارعين ومبدعين وهذه عينات من بينها :
الأروع على الاطلاق هي ذكريات المناسبات والاخبار السعيدة التي عشناها في توقيتها الحقيقي كل ذكرى سعيدة اوأليمة تحس بها بكل جوارحك وتعيشها بكل عواطفك هذا ما شكل اللمة وجعلها في القمة..
خطبة . زواج .ختان . مواليد . بكالوريا. . . . . .الخ الخ
امثلة من لمتنا السعيدة :
( لم احذف الروابط )
***---*** مبروك عليا الاشراف ***---***
ايا وهادي................في خاطر algeria ;وalgeria ساك للصباح
زواج بلبلة الجزائر
〖ۣۨะะะะะۣۨ> هنا نبارك للحاااجة الدخول ضروري<ۣۨะะะะะۣۨll
۩۞۩ ๑تهنئة لكافة الشعب الجزائري ๑۩۞۩๑
ابوصفوان تزوج
الحمد لله ... يمآ عملت العملية راهي مليحة ...
راني ربحت يا وجوه الخير* باركولي*
لنفرح مع الاخت كوثر الوهرانية ونهنئوها بنجاح ابنتها
باركولي.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي
رزقت ولدا....شاركوني فرحتي...
ممممممممياو راهي دالتي دوكا باركو لخويا وصاحبو....
لولولولولولولوللللي لولولولولولوللللي....
تهنئة بمناسبة الانتصار في تركيا
~*¤®§(*§ عيد ميلاد المشرفة الغالية Yaro المصرية §*)§®¤*~ˆ°
هذا بعض ما استطعت كتابته عن الترحيب أيام زمان والحديث يطول .....
آخر تعديل: