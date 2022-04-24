جليلوس
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
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- في وحد البلاصة ...
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السلام عليكم
هنا تجدون فهرس القصص والحكايات تاع زمان
لمن اراد ان يطلع عليها
قصص وحكايات = الافتتاحية ==
قصص وحكايات = الافتتاحية ==
اهلا بيكم خاوتي وخياتي كيراكم ان شاء الله تكونوا قاع بخير توحشتكم يا جدكم علابالكم جيت ليوم درت طلة في اللمة لقيت الحالة راقدة تاع الصح مي يحسن عونكم لي مريض ولي خدام ولي مشغول بهموم الدنيا ربي يفرجها على كل واحد خممتلكم في حاجة تنحيلكم على الخاطر وقلت نجيبلكم سلسلة نستمتعوا وندوا العبرة...
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قصص وحكايات == ودعة وخاوتها السبعة ==
قصص وحكايات == ودعة وخاوتها السبعة ==
سلام عليكم ياخاوتي وخواتاتي🤗 قبل مانبداو حكاية اليوم نڨول بسم الله بديت و على النبي صليت عدد ما كان وعدد ما سيكون و عدد الحركات والسكون... اعذروني وعدتكم نحط القصة بنهار الاحد وطولتها عليكم بغيت نغتنم الفرصة ونذكركم الليلة ليلة المولد النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه يا كرام حكاية...
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قصص وحكايات == التربية خير من الاصل ==
قصص وحكايات == التربية خير من الاصل ==
سلام خاوتي وخياتي ناس اللمة العزاز 🌹 راني جيتكم كيما كل اسبوع بقصة 🤗 قصة وفيها عبرة ...لا تبخلوا ب❤️و تعليق لتشجيعي🌹 يحكو ناس بكري قالك كانو زوج خاوة واحد عندو سبع ولاد 🧒و الثاني عندو سبع بنات👧بابات الذكور كان كل مرة يقول لخوه أنت عندك سبع قرحات ما ليك قيمة ما بين الناس😓، و من كثرة لي كان كل يوم...
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وللقصص تكملة انتظروا الجديد سأوافيكم به عن قريب
وشكرا للجميع