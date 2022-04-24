فهرس القصص والحكايات

سلام خاوتي وخياتي ناس اللمة العزاز 🌹 راني جيتكم كيما كل اسبوع بقصة 🤗 قصة وفيها عبرة ...لا تبخلوا ب❤️و تعليق لتشجيعي🌹 يحكو ناس بكري قالك كانو زوج خاوة واحد عندو سبع ولاد 🧒و الثاني عندو سبع بنات👧بابات الذكور كان كل مرة يقول لخوه أنت عندك سبع قرحات ما ليك قيمة ما بين الناس😓، و من كثرة لي كان كل يوم...