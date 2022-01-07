فهرس التميز الخاص بالمنتدى العام لسنة 2022

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,918
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

أعزائـي أعضاء وزوار منتديات اللمة الجزائرية

🥰🌼 أهلا وسهلاََ ومرحبا بكم 🌹🌺
في
فهرس التميز الخاص بالمنتدى العام لسنة 2022

فهرس التميز الخاص بالمنتدى العام هو الفهرس الدي سوف تجدون فيـــــــه جميـــــــع المواضيــــــــع المميزة _التي يتم طرحها في المنتدى العام .

أين تحضى هاته المواضيع بـ ::ختـــــــــــم التميــــــــز:: _ والدي سوف يوضع من قبل الإشراف والإدارة على كل موضوع مميز ..
كما.. سوف يحضى صاحب المواضيع المميزة بـ ::وســـــــــام التميـــــــز:: للمنتدى العام (وسام شهري, ربع سنوي, نصف سنوي, ووسام التميـــز السنـــوي).

معايير التميز:
أ_ فــــي الموضوع:
1- المواضيــــــع الحصريـــــــة .
2- ردود صاحب الموضوع على تساؤولات الأعضاء ... وإثراء موضوعه بالنقاش عند الإقتضاء .
3- يجب أن يكون الموضوع هادف. ( للزوار ومجتمع منتديات اللمة بشكل عـام ) .

ب_ فـــــي الشكـــــل:
1- يجب أن يتم تنسيق الخط وتلوينه عند الإقتضاء . (لإظهار الموضوع في أجمل حلة وأجمل شكل ) .
2- تنسيق الصور والفيديو والروابط, للمواضيع المدعومة بالصور والفيديو .


أخيرا.. الحرص على الإلتزام بـ:
قانون المنتدى العـام

_____________________ _____________ ____________________

:: ختــــــــــم التميــــــــــــــز ::

cachet.gif
_____________________ ____________________ ____________

:: وســــــــــام التميــــــــــــز ::

10.gif
_____________________ ____________________ ____________


المنتدى العام::
تاريخ من الأشخاص المبدعيـــــن,,, والمواضيع المميزة !.
... تجدونــــــــه هنــــــــــا ...
clickhere-click.gif



:: بالتوفيـــــــق للجميــــــــــع ::
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
Top