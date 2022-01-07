بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

أعزائـي أعضاء وزوار منتديات اللمة الجزائرية

أهلا وسهلاََ ومرحبا بكم

في

فهرس التميز الخاص بالمنتدى العام لسنة 2022

فهرس التميز الخاص بالمنتدى العام هو الفهرس الدي سوف تجدون فيـــــــه جميـــــــع المواضيــــــــع المميزة _التي يتم طرحها في المنتدى العام .

أين تحضى هاته المواضيع بـ ::ختـــــــــــم التميــــــــز:: _ والدي سوف يوضع من قبل الإشراف والإدارة على كل موضوع مميز ..

كما.. سوف يحضى صاحب المواضيع المميزة بـ ::وســـــــــام التميـــــــز:: للمنتدى العام (وسام شهري, ربع سنوي, نصف سنوي, ووسام التميـــز السنـــوي).

معايير التميز:

أ_ فــــي الموضوع:

1- المواضيــــــع الحصريـــــــة .

2- ردود صاحب الموضوع على تساؤولات الأعضاء ... وإثراء موضوعه بالنقاش عند الإقتضاء .

3- يجب أن يكون الموضوع هادف. ( للزوار ومجتمع منتديات اللمة بشكل عـام ) .

ب_ فـــــي الشكـــــل:

1- يجب أن يتم تنسيق الخط وتلوينه عند الإقتضاء . (لإظهار الموضوع في أجمل حلة وأجمل شكل ) .

2- تنسيق الصور والفيديو والروابط, للمواضيع المدعومة بالصور والفيديو .

أخيرا.. الحرص على الإلتزام بـ:

قانون المنتدى العـام

:: ختــــــــــم التميــــــــــــــز ::

:: وســــــــــام التميــــــــــــز ::

المنتدى العام::

تاريخ من الأشخاص المبدعيـــــن,,, والمواضيع المميزة !.

... تجدونــــــــه هنــــــــــا ...

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