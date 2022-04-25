سهرة مع ضيف همس الوُرود ( بكواغطها )





















أخوتنا أخواتنا في ربوع اللمة العزيزة في الصالة أو في الكوزينة

داخل وخارج الوطن او في المارشي

حَلَلْتم أَهْلًا وَنَزَلْتم سَهْلًا



مرحبا بكم في خيمة الضيافة

خيمة من لا خيمة له

حيث للجود والكرم موعد ومكان و للاخوة والمودة والتظامن مقصد و عنوان

ولا يكون سوى

منتدى اللمة الجزائرية

في كل مرة سنسعد ونتشرف باذن الله بدعوة أحد الاعضاء

للتواجد معنا ضيفا عزيزا مكرما

نستقبله بالفرح والسرور

والبندير والبارود











في الخيمة الحمرا

وكيما يقول شاعر الميدان حكيم ستوري الفنان





البيت الحمرة شايعة من مصر لفاس ** سيدي نايل ورث لينا خلاها



صنعة بدويات فلجتها تملاس ** من معدن صوف وشعر خيط سداها



اذا قابلها ضيف يخرجلو تراس ** كلمة قرب في لسانو يبداها



يڨدملو قهوة اتداوي وجع الراس ** عرف اخضر من شيح مصحوب معاها

في فرفوري مسربيه ما هي في كاس ** تريح تعب الڨوايم ينساها



نختمها بصلاة طه سيد الناس ** اللي غدوة لشفاعتو نترجاها​

ضيفتنا لهذا العدد ليست عادية قصدي عادية بصح ماهيش نورمال تتصدر قائمة الاعضاء الخطيرين بل الأكثر خطرا.

فتحت الملف انتاعها وجدتو مهلوك شكون يقدر عليها .



جنون: متعرفهاش كيافش ترد عليك الله يسترنا.

إدمان: مدمنة على حبوب يسموهم < 4Algeria > اللهم احفظنا.

انتحال شخصيات:

salsabil4ever ( الاتحاد السوفياتي) الحرب الباردة

Twinkle Stars ( ألمانيا الشرقية) الحرب العالمية 1 و 2

همس الوُرود ( لبنان ) الحرب الاهلية

عبير ( الجزائر ) الاعراس

وسواس قهري: 88٪

ضحك هستيري: 100٪

ضرب ولكم وتخباش :

٪ 90

ملف نتاع FIFA ثقيل طيلة 11 سنة سنعرض عليكم بعض المقتطفات وانتم تحكموا بانفسكم عليها تابعوا حتى النهاية:



البداية كانت في فترة الطفولة تحصلنا على مذكراتها واقتبسنا منها العينة التالية :



.آآآآآآآه تعبت كثيرآ مآذآ أفعل حتى أحفظ وأقرأ وأعمل في المنزل وأجلس في الأنترنت وألعب أعمل أبحآثي

ثم بدأت الهلوسات في الظهور:

.أريد حفظ الاجتمآعيآات كيف أقرأ أنآ خآئفة من رسوبي خآئفة من رسوبي في شهآدة التعليم المتوسط

. لمآذآ كل النآس تقول لي أنت محظوظة يآ عبير انك تضحكين دآئمآ وليس عندك هموم لمآذآ ينظرون لي هكذآ؟؟ تبآ لصديقآتي تبآ لهم ههههه يعني هل لهم هموم؟مآذآ يخصهم؟؟ لآ شيء انهم ليسوا بمرضى ولهم من يحبهم وهي عآئلتهم ولكني اذآ نظرت لنفسي مقآرنة بالبنآت فأنآ أفضل منهم بكثيييييرفأنآ ضحوكة ومسلية وجميلة ومرتآحة نفسيآ رغم أن حب الشبآب بدأ يظهر على وجهي قليلآ الآ أنني سأحآربه لأنني قوية وأنآ لست متوسوسة كثيرآ بنفسي والحمد لله على كل حآل الحمد لله أنني أنآ[/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE] [SIZE=5][B][SIZE=5][B][SIZE=5][B][SIZE=5][B]



لما كبرت في السن ضنينا انها ستتبدل وتتحسن حالتها لكن زادت حالتها والدلائل :



. و دلآعة تطرق أبوآب رأسي هههه لتقول لهآ تنفسي بعمق وارتآحي معي أنآ سأدآعبك يآ صغيرتي[/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE] [SIZE=5][B][SIZE=5][B][SIZE=5][B][SIZE=5][B]



.و يآو نآنآكم العمشة



. و صدقوني حآبة نتقآبض



. و النسآء كيدهن عظيم والله نخآفهم بصح حآبة نتقآبض مع وحدة وآعرة هههههه



في الاخير نعرض عليكم بعض الصور :

منين كانت صغيرة















آخر صورة تم التقاطها حديثا 2022



ورغم ذلك قررنا استدعائها للمثول أمامكم بعدما سمعنا أنها هدات شوية وعادت تشرب دواها.

ختنا @همس الوُرود



هاكي الدوصي نتاعك واسمحيلي رمضان رمضان

ههههه





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