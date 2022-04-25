كفى بالموت واعظا

قال ابن السماك: (بينما صياد في الدهر الأول يصطاد السمك، إذ رمى بشبكته في البحر، فخرج فيها جمجمة إنسان، فجعل الصياد ينظر إليها ويبكي ويقول:



عزيز فلم تترك لعزك !!



غني فلم تترك لغناك !!



فقير فلم تترك لفقرك !!



جواد فلم تترك لجودك !!



شديد لم تترك لشدتك !!



عالم فلم تترك لعلمك !! يردد هذا الكلام ويبكي

ويبكيأذكروا هاذم اللذات أخي الكريم :حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الموت والإكثار منه، فقال عليه الصلاة والسلام : (أكثروا ذكر هاذم اللذات) الترمذي وحسنه.قال الإمام القرطبي: (قال علماؤنا: قوله عليه السلام: «أكثروا ذكر هاذم اللذات»كلام مختصر وجيز

الموت أعظم المصائبوالموت من أعظم المصائب، وقد سماه الله تعالى مصيبة في قوله سبحانه: (فأصابتكم مصيبة الموت) المائدة: 106 فإذا كان العبد طائعاً ونزل به الموت ندم أن لا يكون ازداد وإذا كان العبد مسيئاً تدم على التفريط وتمنى العودة إلى دار الدنيا، ليتوب إلى الله تعالى، ويبدأ العمل الصالح من جديد. ولكن هيهات هيهات!! قال تعالى : (وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين) فصلت: 24 وقال سبحانه (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون

وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: (ويحك يا يزيد! من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى ربك عنك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس! ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟مَن الموت طالبه .. والقبر بيته .. والتراب فراشه .. والدود أنيسه .. وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر .. كي يكون حاله؟ ) ثم يبكي رحمه الله.بينا الفتى مرح الخطا فرح بما ... يسعى له إذ قيل قد مرض الفتىإذ قـيـل بـات بلـيلـة مـا نامـها ... إذ قيـل أصـبـح مثخـنا مـا يرتـجى إذ قيل أصبح شاخصا وموجها ... ومعـللا إذ قيــل أصبـح قـد مـضىوقال التميمي: (شيئان قطعا عني لذة الدنيا: ذكر الموت، وذكر الموقف بين يدي الله تعالى).وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجمع العلماء فيتذكرون الموت والقيامة والآخرة، فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة!! وقال الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة، ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضى بالكفاف، والتكاسل في العبادة)وقال الحسن: (إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا عشياً لا موت فيه) موعظةفتفكر يا مغرور في الموت وسكرته، وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه، ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت مقرحاً للقلوب، ومبكياً للعيون، ومفرقاً للجماعات، وهاذماً للذات، وقاطعاً للأمنيات.فيا جامع المال! والمجتهد في البنيان ! ليس لك والله من مالك إلا الأكفان

مضى العمر وفات ... يا أسير الغفلات



حصّل الزاد وبادر ... مسرعاً قبل الفوات



فإلى كم ذا التعامي ... عن أمور واضحات



وإلى كم أنت غارق ... في بحار الظلمات



لم يكن قلبك أصلا ... بالزواجر والعظات



بينما الإنسان يسأل ... عن أخيه قيل مات



وتراهم حملوه ... سرعة للفلوات



أهله يبكوا عليه ... حسرة بالعبرات



أين من قد كان يفخر ... بالجياد الصافنات



وله مال جزيل ... كالجبال الراسيات



سار عنها رغم أنف ... للقبور الموحشات



كم بها من طول مكث ... من عظام ناخرات



فاغنم العمر وبادر ... بالتقى قبل الممات