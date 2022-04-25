هل أختار الشعر أو النثر في الإمتحان؟

Rayhan

Rayhan

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الكثير من الطلبة يقعون في الأخطاء قبل الإمتحان حي يختار الشعر أو النثر من بداية العام أو وسطه وهذا خطأ حي يؤر فيه سلبا و لا يكون جاهزا لجميع المواضيع و الإحتمالات على المترشح أن يكون متأهبا لموضوع الشعر و موضع النر كذلك.



فأحيانا يرد الموضوع الشعري سهلا و أحيانا النؤي و لكي لا يتفاجأ و يفوت الفرصة عن نفسه عليه بمراجعة محاوره المقررة عليه:



- و لكن من وجهة نظري إختاير الشعر أفضل من النثر لماذا؟



-صحيح أن الشعر فهمه صعب لكن أسئلته سهلة و بسيطة.



-أسئلته مباشرة و لا تحتاج تفكير عميق.



-أسئلته غالبا هرمية يعني مفتاح السؤال الأول تجده في الثاني و هكذا.



أما النر:



- صحيح أن فهمه سهل و لكن تحليله يحتاج إلى إجابة بأسلوبك الخاص و ليس بأسلوب الكاتب.



- أسئلته تكون غير مباشرة و تحتاج إلى التفكير و التحليل.



- يفتقر إلى الهرمية في الأسئلة عكس الشعر.








بالتوفيق للجميع ~















 
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