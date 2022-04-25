هل أختار الشعر أو النثر في الإمتحان؟

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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الكثير من الطلبة يقعون في الأخطاء قبل الإمتحان حي يختار الشعر أو النثر من بداية العام أو وسطه وهذا خطأ حي يؤر فيه سلبا و لا يكون جاهزا لجميع المواضيع و الإحتمالات على المترشح أن يكون متأهبا لموضوع الشعر و موضع النر كذلك.
فأحيانا يرد الموضوع الشعري سهلا و أحيانا النؤي و لكي لا يتفاجأ و يفوت الفرصة عن نفسه عليه بمراجعة محاوره المقررة عليه:
- و لكن من وجهة نظري إختاير الشعر أفضل من النثر لماذا؟
-صحيح أن الشعر فهمه صعب لكن أسئلته سهلة و بسيطة.
-أسئلته مباشرة و لا تحتاج تفكير عميق.
-أسئلته غالبا هرمية يعني مفتاح السؤال الأول تجده في الثاني و هكذا.
أما النر:
- صحيح أن فهمه سهل و لكن تحليله يحتاج إلى إجابة بأسلوبك الخاص و ليس بأسلوب الكاتب.
- أسئلته تكون غير مباشرة و تحتاج إلى التفكير و التحليل.
- يفتقر إلى الهرمية في الأسئلة عكس الشعر.
بالتوفيق للجميع ~