هل أختار الشعر أو النثر في الإمتحان؟

الكثير من الطلبة يقعون في الأخطاء قبل الإمتحان حي يختار الشعر أو النثر من بداية العام أو وسطه وهذا خطأ حي يؤر فيه سلبا و لا يكون جاهزا لجميع المواضيع و الإحتمالات على المترشح أن يكون متأهبا لموضوع الشعر و موضع النر كذلك.

فأحيانا يرد الموضوع الشعري سهلا و أحيانا النؤي و لكي لا يتفاجأ و يفوت الفرصة عن نفسه عليه بمراجعة محاوره المقررة عليه:

- و لكن من وجهة نظري إختاير الشعر أفضل من النثر لماذا؟

-صحيح أن الشعر فهمه صعب لكن أسئلته سهلة و بسيطة.

-أسئلته مباشرة و لا تحتاج تفكير عميق.

-أسئلته غالبا هرمية يعني مفتاح السؤال الأول تجده في الثاني و هكذا.

أما النر:

- صحيح أن فهمه سهل و لكن تحليله يحتاج إلى إجابة بأسلوبك الخاص و ليس بأسلوب الكاتب.

- أسئلته تكون غير مباشرة و تحتاج إلى التفكير و التحليل.

- يفتقر إلى الهرمية في الأسئلة عكس الشعر.