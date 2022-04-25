40 يوم على شهادة التعليم المتوسط BEM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



اليوم يفترض أنه بقي 40 يوما على موعد شهادة التعليم المتوسط



في هذه الأربعين يوما، من جد وجد، ومن زرع حصد



في هذه الأربعين يوما، يمكنك تحقيق المستحيل



في هذه الأربعين يوما، عليك إستغلال ما بقي لعل ختامها مسك



هذه ليست مجرد أربعين يوما، بل أربعين فرصة، ففي كل يوم فرصة جديدة



أربعون يوما كافية بل أكثر حتى لتلميذ لم يفتح دفتره منذ بداية العام !



أربعون يوما فقط من العمل الجاد، وستحقق ما تريده بإذن الله



إستعن بالله وتوكل عليه، واتخذ الأسباب والله يوفق من سعى



بالتوفيق للجميع والسلام عليكم

نورمالمو نقولها لروحي لي مازال مبديتش نراجع بصح معليش، نديرو شوية موتيفاسيون نورمالمو نقولها لروحي لي مازال مبديتش نراجع بصح معليش، نديرو شوية موتيفاسيون ​