xavihichem2424
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يعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن نتائج شهادة التعليم المتوسط “بيام” 2024، وذلك في يوم 29 جوان 2024 على أقصى تقدير.
هذا وقد عبر عبّر العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن تحمسهم وشغفهم بانتظار هذه اللحظة المميزة، التي تُمثل تتويجًا لجهودهم وتضحياتهم طيلة العام الدراسي.
نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024:
تاريخ إعلان النتائج: بين 25 الى 28 جوان 2024
طرق الاطلاع على النتائج:
موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bem.onec.dz/
فضاء أولياء التلاميذ: وزارة التربية الوطنية : فضاء أولياء التلاميذ
وننصح جميع الطلاب بالاطلاع على النصائح التالية بعد إعلان النتائج:
نتمنى للجميع التوفيق والنجاح!
هذا وقد عبر عبّر العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن تحمسهم وشغفهم بانتظار هذه اللحظة المميزة، التي تُمثل تتويجًا لجهودهم وتضحياتهم طيلة العام الدراسي.
نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024:
تاريخ إعلان النتائج: بين 25 الى 28 جوان 2024
طرق الاطلاع على النتائج:
موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bem.onec.dz/
فضاء أولياء التلاميذ: وزارة التربية الوطنية : فضاء أولياء التلاميذ
وننصح جميع الطلاب بالاطلاع على النصائح التالية بعد إعلان النتائج:
- مراجعة النتائج بدقة والتأكد من صحتها.
- في حال وجود أي خطأ في النتائج، يجب التوجه إلى مديرية التربية الوطنية في الولاية.
- للناجحين، تهانينا لكم! استمروا في الاجتهاد والمثابرة لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
- لغير الناجحين، لا تيأسوا! هذه فرصة جديدة للتعلم والمحاولة مرة أخرى.
نتمنى للجميع التوفيق والنجاح!