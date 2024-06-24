نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024:

مراجعة النتائج بدقة والتأكد من صحتها.

في حال وجود أي خطأ في النتائج، يجب التوجه إلى مديرية التربية الوطنية في الولاية.

للناجحين، تهانينا لكم! استمروا في الاجتهاد والمثابرة لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

لغير الناجحين، لا تيأسوا! هذه فرصة جديدة للتعلم والمحاولة مرة أخرى.

، وذلك فيعلى أقصى تقدير.، التي تُمثل تتويجًا لجهودهم وتضحياتهم طيلة العام الدراسي.بين 25 الى 28 جوان 2024