نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

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xavihichem2424

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يعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن نتائج شهادة التعليم المتوسط “بيام” 2024، وذلك في يوم 29 جوان 2024 على أقصى تقدير.

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هذا وقد عبر عبّر العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن تحمسهم وشغفهم بانتظار هذه اللحظة المميزة، التي تُمثل تتويجًا لجهودهم وتضحياتهم طيلة العام الدراسي.


نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024:


تاريخ إعلان النتائج: بين 25 الى 28 جوان 2024


طرق الاطلاع على النتائج:


موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bem.onec.dz/


فضاء أولياء التلاميذ: وزارة التربية الوطنية : فضاء أولياء التلاميذ


وننصح جميع الطلاب بالاطلاع على النصائح التالية بعد إعلان النتائج:


  • مراجعة النتائج بدقة والتأكد من صحتها.
  • في حال وجود أي خطأ في النتائج، يجب التوجه إلى مديرية التربية الوطنية في الولاية.
  • للناجحين، تهانينا لكم! استمروا في الاجتهاد والمثابرة لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
  • لغير الناجحين، لا تيأسوا! هذه فرصة جديدة للتعلم والمحاولة مرة أخرى.

نتمنى للجميع التوفيق والنجاح!

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

 
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