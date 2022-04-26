سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 25

تم الطرح مسبقا لسلسلة







إكتشف الرقم السري ​

تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا :



















للتذكير : ​

1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق



2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :

عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد

مثلا

1زهرة اللمة

2 فاعل الخير



فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور



3- في استفرق العضو اكث من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه



4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة





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ملاحظة

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