مجرم خطير هههه

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,389
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
تمكنت اليوم مصالح الأمن المنزلي من الاطاحة، بشخص ينشط في مجال سرقة الحلويات يبلغ من العمر 4 سنوات و صادرة في حقه العديد من مناشير التفتيش كان على وشك استهلاكها لولا، تدخل الأمن المنزلي فالوقت المناسب وضبط 5 حبات بقلاوة وصابلي و8 قطع من الحلوى بالإضافة إلى قطعة كبيرة من المرطبات و بضع قطع من الشكلاطة وقد تم ضبطه متلبسا...
وسيتم تقديمه الى الجهات القضائية، امام سيد وكيل النيابة المنزلية ( الام ) لتقول، كلمتها بحضور محامي المتهم ( الاب) اليوم على الساعة 8 ليلا في جلسة مغلقة
وستكون الحراسة مشددة عليه لأنه يعتبر عنصر خطير .
انتظرونا الليلة للإعلان عن الحكم النهائي🤣🤣🤣


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ذكريات

ذكريات

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
253
النقاط
621
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
وعلاه مسكين، بصحته المسروقات، ياكلها بالهناء و الصحة 🥰🥰🥰 مزيا وكيل النييابة حنينة، والمحامي عطوف، ويلا ماساعدوهش نديرو إحتجاج😂😂😂
 
D

dahman kz

:: عضو فعّال ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
2,920
النقاط
511
محل الإقامة
dz
الجنس
ذكر
ربي يحفظه ويخليه

والمشكل انو الانواع هاذي ديما تخرج براءة
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,734
النقاط
491
الله يبارك فيه
ما احلاها من سرقه
 
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