مجرم خطير هههه

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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تمكنت اليوم مصالح الأمن المنزلي من الاطاحة، بشخص ينشط في مجال سرقة الحلويات يبلغ من العمر 4 سنوات و صادرة في حقه العديد من مناشير التفتيش كان على وشك استهلاكها لولا، تدخل الأمن المنزلي فالوقت المناسب وضبط 5 حبات بقلاوة وصابلي و8 قطع من الحلوى بالإضافة إلى قطعة كبيرة من المرطبات و بضع قطع من الشكلاطة وقد تم ضبطه متلبسا...
وسيتم تقديمه الى الجهات القضائية، امام سيد وكيل النيابة المنزلية ( الام ) لتقول، كلمتها بحضور محامي المتهم ( الاب) اليوم على الساعة 8 ليلا في جلسة مغلقة
وستكون الحراسة مشددة عليه لأنه يعتبر عنصر خطير .
انتظرونا الليلة للإعلان عن الحكم النهائي
وسيتم تقديمه الى الجهات القضائية، امام سيد وكيل النيابة المنزلية ( الام ) لتقول، كلمتها بحضور محامي المتهم ( الاب) اليوم على الساعة 8 ليلا في جلسة مغلقة
وستكون الحراسة مشددة عليه لأنه يعتبر عنصر خطير .
انتظرونا الليلة للإعلان عن الحكم النهائي