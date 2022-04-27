مجرم خطير هههه

تمكنت اليوم مصالح الأمن المنزلي من الاطاحة، بشخص ينشط في مجال سرقة الحلويات يبلغ من العمر 4 سنوات و صادرة في حقه العديد من مناشير التفتيش كان على وشك استهلاكها لولا، تدخل الأمن المنزلي فالوقت المناسب وضبط 5 حبات بقلاوة وصابلي و8 قطع من الحلوى بالإضافة إلى قطعة كبيرة من المرطبات و بضع قطع من الشكلاطة وقد تم ضبطه متلبسا...وسيتم تقديمه الى الجهات القضائية، امام سيد وكيل النيابة المنزلية ( الام ) لتقول، كلمتها بحضور محامي المتهم ( الاب) اليوم على الساعة 8 ليلا في جلسة مغلقةوستكون الحراسة مشددة عليه لأنه يعتبر عنصر خطير .انتظرونا الليلة للإعلان عن الحكم النهائي