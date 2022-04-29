محكمة كوزينتنا 😁 تفضلوا للشرع

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
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السلام عليكمقاللها القاضي عظم الله اجرك
تمكنت اليوم مصالح الأمن المنزلي من الاطاحة، بشخص ينشط في مجال سرقة الحلويات يبلغ من العمر 4 سنوات حيث صدرت في حقه مذكرة التفتيش اين تم ضبط 5 حبات بقلاوة وصابلي و8 قطع من الحلوى بالإضافة إلى قطعة كبيرة من المرطبات و بضع قطع من الشكلاطة حيث كان على وشك إستهلاكها ...
وسيتم تقديم المتهم الى الجهات القضائية، أمام السيد وكيل النيابة المنزلية ( الأم ) لتقول كلمتها ، بحضور محامي المتهم ( الأب) اليوم على الساعة 8 ليلا في جلسة مغلقة
وستكون الحراسة مشددة عليه لأنه يعتبر عنصر خطير .
انتظرونا ليلة الشك للإعلان عن الحكم النهائي
في الجلسة الثانية تمت محاكمة الجارة بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة
والجلسة الثالثة لي قاتلهم ارقدوا انا نغطيكم
تمكنت اليوم مصالح الأمن المنزلي من الاطاحة، بشخص ينشط في مجال سرقة الحلويات يبلغ من العمر 4 سنوات حيث صدرت في حقه مذكرة التفتيش اين تم ضبط 5 حبات بقلاوة وصابلي و8 قطع من الحلوى بالإضافة إلى قطعة كبيرة من المرطبات و بضع قطع من الشكلاطة حيث كان على وشك إستهلاكها ...
وسيتم تقديم المتهم الى الجهات القضائية، أمام السيد وكيل النيابة المنزلية ( الأم ) لتقول كلمتها ، بحضور محامي المتهم ( الأب) اليوم على الساعة 8 ليلا في جلسة مغلقة
وستكون الحراسة مشددة عليه لأنه يعتبر عنصر خطير .
انتظرونا ليلة الشك للإعلان عن الحكم النهائي
في الجلسة الثانية تمت محاكمة الجارة بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة
والجلسة الثالثة لي قاتلهم ارقدوا انا نغطيكم
روحي لميه وسكتينا يرحم باباك