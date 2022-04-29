محكمة كوزينتنا 😁 تفضلوا للشرع

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,125
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
السلام عليكم
تمكنت اليوم مصالح الأمن المنزلي 🤣من الاطاحة، بشخص ينشط في مجال سرقة الحلويات يبلغ من العمر 4 سنوات حيث صدرت في حقه مذكرة التفتيش اين تم ضبط 5 حبات بقلاوة وصابلي و8 قطع من الحلوى بالإضافة إلى قطعة كبيرة من المرطبات و بضع قطع من الشكلاطة حيث كان على وشك إستهلاكها 🤣...
وسيتم تقديم المتهم الى الجهات القضائية، أمام السيد وكيل النيابة المنزلية ( الأم ) لتقول كلمتها ، بحضور محامي المتهم ( الأب) اليوم على الساعة 8 ليلا في جلسة مغلقة 😁😁
وستكون الحراسة مشددة عليه لأنه يعتبر عنصر خطير .
انتظرونا ليلة الشك للإعلان عن الحكم النهائي🤣🤣🤣
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في الجلسة الثانية تمت محاكمة الجارة بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة


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FB_IMG_1651269773777.jpgوالجلسة الثالثة لي قاتلهم ارقدوا انا نغطيكم
قاللها القاضي عظم الله اجرك
روحي لميه وسكتينا يرحم باباك
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