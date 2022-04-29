التحدث عن أهمية شريك حياتك بالنسبة لكِ

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
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محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
من المهم أن تطلعي شريك حياتك عن مدى أهميته بالنسبة لكِ ومدى حبك وتقديرك له، وهو في المقابل عليه أن يفعل ذلك أيضًا، إذ تأخذنا الأيام والمشاغل وننسى في بعض الأحيان أن نعبر عن مشاعرنا تجاه بعضنا البعض، وهو ما يسبب بعض التوتر في العلاقة. لهذا احرصي على إدخال السرور على قلب شريكك، وتذكري دائمًا المواقف الرومانسية والمبهجة التي حدثت بينكما، وذكريه بها وبالصفات التي جذبتك نحوهِ الدائم والصريح بين الزوجين يجعل من السهل عليهما مشاركة الأشياء الجيدة والسيئة ودعم بعضها البعض.
 
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