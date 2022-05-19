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التحدث عن أهمية شريك حياتك

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,471
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
من المهم أن تطلعي شريك حياتك عن مدى أهميته بالنسبة لكِ ومدى حبك وتقديرك له، وهو في المقابل عليه أن يفعل ذلك أيضًا، إذ تأخذنا الأيام والمشاغل وننسى في بعض الأحيان أن نعبر عن مشاعرنا تجاه بعضنا البعض، وهو ما يسبب بعض التوتر في العلاقة. لهذا احرصي على إدخال السرور على قلب شريكك، وتذكري دائمًا المواقف الرومانسية والمبهجة التي حدثت بينكما، وذكريه بها وبالصفات التي جذبتك نحوهِ.
فوائد الحديث بين الزوجين حينما تقومين بتطبيق الست نقاط السابقة ستلاحظين فارقًا كبيرًا في علاقتك بشريك حياتك، لأن فتح باب الحوار بين الزوجين له فوائد مهمة مثل: الحفاظ على استقرار العلاقة الزوجية، لأن الحوار والنقاش يمنع أي مشكلة من التصاعد بينك وبين شريك حياتك. تقوية الروابط بينك أنتِ وزوجك، لأن تبادل الآراء فيما بينكما بصفة يومية يرسخ مشاعر الاحترام والتعاطف فيما بينكما. الابتعاد عن النقاشات السطحية التي تستهلك الوقت والمجهود، وإفساح المجال أمام الأحاديث الفارقة في حياة أسرتك الصغيرة. الشعور بالأمان والطمأنينة، لأن الحديث الدائم والصريح بين الزوجين يجعل من السهل عليهما مشاركة الأشياء الجيدة والسيئة ودعم بعضها البعض.
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
19,526
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
على الزوجين الاهتمام المشترك بينهما و يكون مع بعض في السراء و الضراء و تعاون مع بعض
بارك الله فيك أخي على الموضوع الرائع جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,471
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قال إلياس:
على الزوجين الاهتمام المشترك بينهما و يكون مع بعض في السراء و الضراء و تعاون مع بعض
بارك الله فيك أخي على الموضوع الرائع جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
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فعلا اخي الياس ان توفر الاهتمام فيما بينهما في السراء والضراء والابتعاد عن الامور
التي لاتسمن ولاتغني من جوع وقطع الشكوك بينهما من جذورها فالحياة تستمر على الخط المستقيم
ونحو الذي يرضى الله سبحانه وتعالى شكرا على مرمروكم
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
19,526
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال سعد606:
فعلا اخي الياس ان توفر الاهتمام فيما بينهما في السراء والضراء والابتعاد عن الامور
التي لاتسمن ولاتغني من جوع وقطع الشكوك بينهما من جذورها فالحياة تستمر على الخط المستقيم
ونحو الذي يرضى الله سبحانه وتعالى شكرا على مرمروكم
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العفو اخي الغالي سعد
 
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