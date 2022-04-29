سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 28

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
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تم الطرح مسبقا لسلسلة



إكتشف الرقم السري












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تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا :









للتذكير :







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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق

2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير

فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور

3- في استفرق العضو اكث من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه

4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة


سؤال اليوم
قمت بتدوين عدد يتكون من رقم من 0 الى 14 و3 ارقام من 15 الى 30
خمنوا واطلقوا العنان لذكائكم لتجدوا الرقم السري






دمتم بخير
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,114
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,114
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
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