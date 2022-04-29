هل اللغة الصينية حقا صعبة ؟

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
581
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
داجا هاو أعضاء اللمة

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واليوم موضوعنا مع التشاينيز 中文 ( تشونغ وان )
موضوعنا متمحور حول صعوبة اللغة الصينية، فهل هي حقا صعبة كما يروّج لها ؟

لنبدأ أولا بالكتابة الصينية،
تلك الرموز الغريبة العجيبة سهلة جدا ! بل ممتعة، فهي كالرسم
الصينية من دون حروف، تتكون فقط من رموز، تحفظها كما هي ولا علاقة للرمز بالصوت، أي مثلا
في العربية حتى لو لم تكن تعرف كلمة فرزدق من قبل فعندما ترى حروفها ستعرف كيفية نطقها، لكن في الصينية لا تستطيع هذا، فالرمز الصيني لا يعبر عن النطق إطلاقا بل يعبر عن الصورة، مثل الكتابة الهيروغليفية بالضبط، كل رمز يدل على صورة الشيء المراد، لأعطيك مثالا كلمة شخص، ( يان ) 人، ما تراه عبارة عن رمز لشخص يمشي، لكن مع الوقت تغير الرمز وصار بهذه الطريقة
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القواعد الصينية أسهل ما يكون، لا تعريف ولا تنكير، لا مذكر ولا مؤنث، لا جمع لا مفرد، أزمنة 3 فقط، الماضي والحاضر والمستقبل ( مشي كيما الفرونسي فيها 5 ملاير زمن )
أي ببساطة قواعد الصينية أسهل من قواعد أي لغة
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الآن لننتقل للنطق، الصينية عبارة عن لغة صوتية، أي أنها تعتمد على النطق أكثر من الكتابة، قد تواجه بضعة صعوبات في البداية لكن سرعان ما ستعتاد على النطق الصيني ويصبح كلعبة أكثر من تعلم لغة
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والمفاجأة السارّة، هل تعلم أنه حتى الكثير من الصينيين لا يعرفون كيفية كتابة الرموز الصينية ؟ لأن هناك نظام كتابة صيني يدعى بالبينين Pinyin وهو نظام يعتمد على كتابة النطق الصيني بحروف لاتينية، وبنفس الطريقة يتم كتابة الصينية في الهواتف والحواسيب، فمثلا عندما أكتب لك هذه الجملة 你 不 是 中国 人، في لوحة المفاتيح لا أكتب رموزا صينية بل ببساطة أكتب بالبينين والحاسوب يترجم تلقائيا للرموز الصينية، ni bu shi zhong guo ren، ببساطة !
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والآن لنذهب للمصادر التعليمية، المصادر متاحة وبكثرة لتعلم الصينية، وبأي اللغات التي تريد، والصينيون مستعدون دوما لمساعدتك في تعلم اللغة وتصحيح أخطائك، وهم شعب ودود ومتفهم
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ماذا ستستفيد من تعلم الصينية
تعلم الصينية يعتبر ميزة حقيقية، فأنت تتعلم أكثر لغة منتشرة في العالم، حتى أكثر من الإنجليزية ! أي أنك قادر على التواصل مع عدد كبير من الأشخاص وصنع صداقات كثيرة، كذلك الثقافة الصينية من أعجب العجب ولا شكّ أنك ستعجب بها، واللغة الصينية مفتاحك لمشاهدة الدراما الصينية وسماع الموسيقى الصينية دون الحاجة لترجمة ! إضافة إلى ذلك ففرصة أن تعمل كمترجم موجودة دائما، ويتم إعطاء رواتب جيدة مقابل المترجمين الصينيين، والسبب الأخير أنها لغة ممتعة، لن تعرف متعتها إلا إن تعلمتها !
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إذا، هل مازلت تظن أن الصينية صعبة ؟

أيا مالا نودعكم بالشنوية، تزاي تشيين 再见
 

المرفقات

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عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
581
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
مازالت شنوية واعرة ولا كيفاه 🤡🈸🈚

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