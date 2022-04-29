هل اللغة الصينية حقا صعبة ؟

ماذا ستستفيد من تعلم الصينية

تعلم الصينية يعتبر ميزة حقيقية، فأنت تتعلم أكثر لغة منتشرة في العالم، حتى أكثر من الإنجليزية ! أي أنك قادر على التواصل مع عدد كبير من الأشخاص وصنع صداقات كثيرة، كذلك الثقافة الصينية من أعجب العجب ولا شكّ أنك ستعجب بها، واللغة الصينية مفتاحك لمشاهدة الدراما الصينية وسماع الموسيقى الصينية دون الحاجة لترجمة ! إضافة إلى ذلك ففرصة أن تعمل كمترجم موجودة دائما، ويتم إعطاء رواتب جيدة مقابل المترجمين الصينيين، والسبب الأخير أنها لغة ممتعة، لن تعرف متعتها إلا إن تعلمتها !

إذا، هل مازلت تظن أن الصينية صعبة ؟

أيا مالا نودعكم بالشنوية، تزاي تشيين 再见