لغة الإسبرانتو والغزو الثقافي

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ومن هنا نستنتج أن فكرة الإسبرانتو ماتت ولم تنجح...

مهلا، بهذه السرعة ؟! بالطبع لا.

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حتى وإن فشل هدف الدكتور الأساسي فقد تم خلق هدف جديد للإسبرانتو في العصر الحديث، بعد الوعي الذي إنتشر في المجتمعات التي كانت محتلة من طرف المستعمرين الأوروبيين، وجدوا أنفسهم مرغمين على تحدث لغة مستعمرهم، لن نذهب بعيدا، فقط في الجزائر نجد مثالا حيا على هذا، بعد قرن و30 سنة من الإستدمار الفرنسي، شهدت الفرنسية حضورا قويا في الجزائر، والآن الجيل الجديد يستبدلها بالإنجليزية بحكم أنها غزو ثقافي فرنسي، وآثار إستعمار، حسنا.. أؤكد لك أنه بعد 20 سنة من الآن حينما تستبدل الفرنسية بشكل كامل بالإنجليزية، سيخرج بعض الأشخاص للقول أن الإنجليزية كذلك تبعية لغوية وغزو ثقافي من دول كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة، هذا مؤكد، وبعدها ب 20 سنة أخرى حينما تتربع الصين على عرش أقوى إقتصاد في العالم ستنهض معها الصينية وقد يتم استبدال الانجليزية بها، وبالتالي سيخرج آخرون للقول أنها استعمار لغوي وغزو ثقافي من الصين، وتتكرر هذه الحلقة إلى يوم الدين

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وهنا يأتي دور الإسبرانتو، وبما أنها لغة محايدة غير تابعة لدولة أو جهة أو مجتمع معين، فإنها توفر كل المميزات لتكون اللغة العالمية، والتي تعتمد عليها الشعوب للتواصل فيما بينها والتخلص من فكرة الغزو الثقافي واللغوي، الإسبرانتو لم تُنشأ لتستبدل لغات الشعب، بل بالعكس، الاسبرانتو تعتبر أسهل لغة في العالم بحيث تحتاج 23 ساعة من التعلم لتبدا بالتحدث بها بشكل مبتدأ بينما يستغرق هذا اكثر من 100 ساعة في لغات أخرى، وهذه السهولة ترجع إلى أن الإسبرانتو صممت لتكون اللغة الثانية وليست الأم، لأعطيكم مثال، الإسبرانتو يفترض أن تكون لغة تواصل دولية بين الشعوب وليس لغة أم، وبالتالي: عندما يلتقي عربي بعربي، سيتحدثون بالعربية، ولكن عندما يلتقي عربي بألماني سيتحدثون بالإسبرانتو كونها جسرا بينهما، أتمنى أن هذا المثال قد شرح لكم الوضع بشكل أفضل، وأنبه إلى أن دولا مثل فرنسا وبريطانيا تعادي الإسبرانتو بشدة وتسعى لاندثارها ومهاجمتها اعلاميا، وإن دل هذا على شيء فقد دل على تهديد الإسبرانتو للهيمة اللغوية والغزو الثقافي لتلك الدول.

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تخيلوا كم ستختصر هذه اللغة من وقت وجهد، فبدل أن تتعلم الألمانية للتحدث مع الألمان والفرنسية للتحدث مع الفرنسية واليابانية للتحدث مع اليابانيين سيكفيك فقط تعلم لغة واحد وهي الإسبرانتو للتحدث مع كل شعوب العالم !!







أتمنى أن الموضوع نال إعجابكم، إن كان لديكم أي إهتمام بتعلم لغة الإسبرانتو أو التعرف عليها بشكل أفضل فانا موجود في الخدمة

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته