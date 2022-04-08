لغة الإسبرانتو والغزو الثقافي

عبدالرؤوف1
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 18 أفريل 2021
- المشاركات
- 395
- النقاط
- 21
- العمر
- 14
- محل الإقامة
- تيبازة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله أعضاء لمتنا المميزة
بعد أن تحدثت في موضوع سابق عن الغزو الثقافي، وفي موضوع قبله عن لغة الإسبرانتو، قررت الآن أن أتحدث عن العلاقة الوثيقة بينهما، ولماذا "الإسبرانتو" هي أهم حل للتخلص من الغزو الثقافي وبالتحديد الغزو اللغوي، أتمنى لكم متابعة طيبة وممتعة
علم الإسبرانتو
*
*
*
*
في قرية متعددة الثقافات واللغات في بولندا، والتي كانت غارقة في النزاعات والصراعات بسبب اللغة، بحيث أن كل مجتمع كان يسعى لفرض لغته بكل الطرق في تلك القرية، ظهر رجل إسمه لودفيك زامنهوف متحسرا على حالة قريته التي لا تحسد عليها، وهو طبيب عيون بولندي، يتحدث عدة لغات كالألمانية، الفرنسية، الروسية، اللاتينية، الإنجليزية والعبرية، قرر هذا الرجل حل هذا المشكل فقرر إنشاء لغة سهلة لتسهل التواصل بين أفراد قريته وإيقاف الصراع بينهم، واستمر هذا الكادح لمدة 15 سنة في إنشاء لغته هذه،ثم انتقل هدفه من لغة تجمع أهل قريته إلى لغة تجمع العالم ونجح بالفعل ونشر أول كتاب قواعد للغته "الإسبرانتو"
لودفيك زامنهوف
*
*
في ذلك الوقت، كان هدف لودفيك من إنشاء الإسبرانتو هو الحد من الحروب، بحيث يعتبر أن إختلاف اللغات هو سبب للحروب والنزاعات، في الحقيقة فكرته بحد ذاتها ليست صحيحة أو دقيقة، لاننا نجد العديد من المجتمعات والتي لديها نفس اللغة في حروب مستمرة، بينما هناك مجتمعات أخرى ذات لغات متباينة وتعيش في وئام وسلام
أول كتاب قواعد بالإسبرانتو
*
*
*
ومن هنا نستنتج أن فكرة الإسبرانتو ماتت ولم تنجح...
مهلا، بهذه السرعة ؟! بالطبع لا.
*
*
*
حتى وإن فشل هدف الدكتور الأساسي فقد تم خلق هدف جديد للإسبرانتو في العصر الحديث، بعد الوعي الذي إنتشر في المجتمعات التي كانت محتلة من طرف المستعمرين الأوروبيين، وجدوا أنفسهم مرغمين على تحدث لغة مستعمرهم، لن نذهب بعيدا، فقط في الجزائر نجد مثالا حيا على هذا، بعد قرن و30 سنة من الإستدمار الفرنسي، شهدت الفرنسية حضورا قويا في الجزائر، والآن الجيل الجديد يستبدلها بالإنجليزية بحكم أنها غزو ثقافي فرنسي، وآثار إستعمار، حسنا.. أؤكد لك أنه بعد 20 سنة من الآن حينما تستبدل الفرنسية بشكل كامل بالإنجليزية، سيخرج بعض الأشخاص للقول أن الإنجليزية كذلك تبعية لغوية وغزو ثقافي من دول كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة، هذا مؤكد، وبعدها ب 20 سنة أخرى حينما تتربع الصين على عرش أقوى إقتصاد في العالم ستنهض معها الصينية وقد يتم استبدال الانجليزية بها، وبالتالي سيخرج آخرون للقول أنها استعمار لغوي وغزو ثقافي من الصين، وتتكرر هذه الحلقة إلى يوم الدين
*
*
*
*
وهنا يأتي دور الإسبرانتو، وبما أنها لغة محايدة غير تابعة لدولة أو جهة أو مجتمع معين، فإنها توفر كل المميزات لتكون اللغة العالمية، والتي تعتمد عليها الشعوب للتواصل فيما بينها والتخلص من فكرة الغزو الثقافي واللغوي، الإسبرانتو لم تُنشأ لتستبدل لغات الشعب، بل بالعكس، الاسبرانتو تعتبر أسهل لغة في العالم بحيث تحتاج 23 ساعة من التعلم لتبدا بالتحدث بها بشكل مبتدأ بينما يستغرق هذا اكثر من 100 ساعة في لغات أخرى، وهذه السهولة ترجع إلى أن الإسبرانتو صممت لتكون اللغة الثانية وليست الأم، لأعطيكم مثال، الإسبرانتو يفترض أن تكون لغة تواصل دولية بين الشعوب وليس لغة أم، وبالتالي: عندما يلتقي عربي بعربي، سيتحدثون بالعربية، ولكن عندما يلتقي عربي بألماني سيتحدثون بالإسبرانتو كونها جسرا بينهما، أتمنى أن هذا المثال قد شرح لكم الوضع بشكل أفضل، وأنبه إلى أن دولا مثل فرنسا وبريطانيا تعادي الإسبرانتو بشدة وتسعى لاندثارها ومهاجمتها اعلاميا، وإن دل هذا على شيء فقد دل على تهديد الإسبرانتو للهيمة اللغوية والغزو الثقافي لتلك الدول.
*
*
*
*
تخيلوا كم ستختصر هذه اللغة من وقت وجهد، فبدل أن تتعلم الألمانية للتحدث مع الألمان والفرنسية للتحدث مع الفرنسية واليابانية للتحدث مع اليابانيين سيكفيك فقط تعلم لغة واحد وهي الإسبرانتو للتحدث مع كل شعوب العالم !!
أتمنى أن الموضوع نال إعجابكم، إن كان لديكم أي إهتمام بتعلم لغة الإسبرانتو أو التعرف عليها بشكل أفضل فانا موجود في الخدمة
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بعد أن تحدثت في موضوع سابق عن الغزو الثقافي، وفي موضوع قبله عن لغة الإسبرانتو، قررت الآن أن أتحدث عن العلاقة الوثيقة بينهما، ولماذا "الإسبرانتو" هي أهم حل للتخلص من الغزو الثقافي وبالتحديد الغزو اللغوي، أتمنى لكم متابعة طيبة وممتعة
علم الإسبرانتو
*
*
*
*
في قرية متعددة الثقافات واللغات في بولندا، والتي كانت غارقة في النزاعات والصراعات بسبب اللغة، بحيث أن كل مجتمع كان يسعى لفرض لغته بكل الطرق في تلك القرية، ظهر رجل إسمه لودفيك زامنهوف متحسرا على حالة قريته التي لا تحسد عليها، وهو طبيب عيون بولندي، يتحدث عدة لغات كالألمانية، الفرنسية، الروسية، اللاتينية، الإنجليزية والعبرية، قرر هذا الرجل حل هذا المشكل فقرر إنشاء لغة سهلة لتسهل التواصل بين أفراد قريته وإيقاف الصراع بينهم، واستمر هذا الكادح لمدة 15 سنة في إنشاء لغته هذه،ثم انتقل هدفه من لغة تجمع أهل قريته إلى لغة تجمع العالم ونجح بالفعل ونشر أول كتاب قواعد للغته "الإسبرانتو"
لودفيك زامنهوف
*
*
في ذلك الوقت، كان هدف لودفيك من إنشاء الإسبرانتو هو الحد من الحروب، بحيث يعتبر أن إختلاف اللغات هو سبب للحروب والنزاعات، في الحقيقة فكرته بحد ذاتها ليست صحيحة أو دقيقة، لاننا نجد العديد من المجتمعات والتي لديها نفس اللغة في حروب مستمرة، بينما هناك مجتمعات أخرى ذات لغات متباينة وتعيش في وئام وسلام
أول كتاب قواعد بالإسبرانتو
*
*
*
ومن هنا نستنتج أن فكرة الإسبرانتو ماتت ولم تنجح...
مهلا، بهذه السرعة ؟! بالطبع لا.
*
*
*
حتى وإن فشل هدف الدكتور الأساسي فقد تم خلق هدف جديد للإسبرانتو في العصر الحديث، بعد الوعي الذي إنتشر في المجتمعات التي كانت محتلة من طرف المستعمرين الأوروبيين، وجدوا أنفسهم مرغمين على تحدث لغة مستعمرهم، لن نذهب بعيدا، فقط في الجزائر نجد مثالا حيا على هذا، بعد قرن و30 سنة من الإستدمار الفرنسي، شهدت الفرنسية حضورا قويا في الجزائر، والآن الجيل الجديد يستبدلها بالإنجليزية بحكم أنها غزو ثقافي فرنسي، وآثار إستعمار، حسنا.. أؤكد لك أنه بعد 20 سنة من الآن حينما تستبدل الفرنسية بشكل كامل بالإنجليزية، سيخرج بعض الأشخاص للقول أن الإنجليزية كذلك تبعية لغوية وغزو ثقافي من دول كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة، هذا مؤكد، وبعدها ب 20 سنة أخرى حينما تتربع الصين على عرش أقوى إقتصاد في العالم ستنهض معها الصينية وقد يتم استبدال الانجليزية بها، وبالتالي سيخرج آخرون للقول أنها استعمار لغوي وغزو ثقافي من الصين، وتتكرر هذه الحلقة إلى يوم الدين
*
*
*
*
وهنا يأتي دور الإسبرانتو، وبما أنها لغة محايدة غير تابعة لدولة أو جهة أو مجتمع معين، فإنها توفر كل المميزات لتكون اللغة العالمية، والتي تعتمد عليها الشعوب للتواصل فيما بينها والتخلص من فكرة الغزو الثقافي واللغوي، الإسبرانتو لم تُنشأ لتستبدل لغات الشعب، بل بالعكس، الاسبرانتو تعتبر أسهل لغة في العالم بحيث تحتاج 23 ساعة من التعلم لتبدا بالتحدث بها بشكل مبتدأ بينما يستغرق هذا اكثر من 100 ساعة في لغات أخرى، وهذه السهولة ترجع إلى أن الإسبرانتو صممت لتكون اللغة الثانية وليست الأم، لأعطيكم مثال، الإسبرانتو يفترض أن تكون لغة تواصل دولية بين الشعوب وليس لغة أم، وبالتالي: عندما يلتقي عربي بعربي، سيتحدثون بالعربية، ولكن عندما يلتقي عربي بألماني سيتحدثون بالإسبرانتو كونها جسرا بينهما، أتمنى أن هذا المثال قد شرح لكم الوضع بشكل أفضل، وأنبه إلى أن دولا مثل فرنسا وبريطانيا تعادي الإسبرانتو بشدة وتسعى لاندثارها ومهاجمتها اعلاميا، وإن دل هذا على شيء فقد دل على تهديد الإسبرانتو للهيمة اللغوية والغزو الثقافي لتلك الدول.
*
*
*
*
تخيلوا كم ستختصر هذه اللغة من وقت وجهد، فبدل أن تتعلم الألمانية للتحدث مع الألمان والفرنسية للتحدث مع الفرنسية واليابانية للتحدث مع اليابانيين سيكفيك فقط تعلم لغة واحد وهي الإسبرانتو للتحدث مع كل شعوب العالم !!
أتمنى أن الموضوع نال إعجابكم، إن كان لديكم أي إهتمام بتعلم لغة الإسبرانتو أو التعرف عليها بشكل أفضل فانا موجود في الخدمة
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته