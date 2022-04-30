سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 29 والاخير

جليلوس

جليلوس

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تم الطرح مسبقا لسلسلة



إكتشف الرقم السري












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تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا :









للتذكير :







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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق

2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير

فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور

3- في استفرق العضو اكث من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه

4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة




ملاحظة
عدد اليوم من اعداد وتقديم الأخ
@Hakan






دمتم بخير
 
آخر تعديل:
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
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المشاركات
7,166
النقاط
2,051
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Hakan

Hakan

:: مشرف ::
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قال جليلوس:
طفررت هههههه
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ياودي علاه والله غير كنت نكتب في المسابقة تاع اليوم خلوني نحرقكم شوي شوفو كيفاه كنت رايح ندير المسابقة :
اليوم مسابقة غير شكل ختامها مسك نعطيكم شوي التهابات في دماغكم رايحين كما موالفين نديرو اربع أرقام من 0 الى 20 رقمين و من 21 الى 30 رقمين بحيث لو يكون الرقم لي جبته صحيح رايح نقلك صحيح ولو يكون الرقم اللي تحطه يساوي مجموع الرقم الصحيح زائد إثنان. رايح نقلك عندك إتحاد ،، نعطيكم مثال :
انا عندي رقم 10 هو الصحيح تحط 10 نقلك رقم صحيح . فرضا رايح تقولي 12 رايح نقلك عندك رقم إتحاد لانو مجموع الارقام 10 + 2 =12

واذا زعما لعبتها خارق وحطيت رقم 10 و 12 معا رايح نقلك عندك رقم صحيح و رقم إتحاد نهياهاهاها .
واذا مثلا جاو اربع أرقام إتحاد رايح نقلك عندك اربع أرقام إتحاد يعني غير تنقص لجميع الأرقام 2 رايح تربح في المسابقة .
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
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محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
قال Hakan:
ياودي علاه والله غير كنت نكتب في المسابقة تاع اليوم خلوني نحرقكم شوي شوفو كيفاه كنت رايح ندير المسابقة :
اليوم مسابقة غير شكل ختامها مسك نعطيكم شوي التهابات في دماغكم رايحين كما موالفين نديرو اربع أرقام من 0 الى 20 رقمين و من 21 الى 30 رقمين بحيث لو يكون الرقم لي جبته صحيح رايح نقلك صحيح ولو يكون الرقم اللي تحطه يساوي مجموع الرقم الصحيح زائد إثنان. رايح نقلك عندك إتحاد ،، نعطيكم مثال :
انا عندي رقم 10 هو الصحيح تحط 10 نقلك رقم صحيح . فرضا رايح تقولي 12 رايح نقلك عندك رقم إتحاد لانو مجموع الارقام 10 + 2 =12

واذا زعما لعبتها خارق وحطيت رقم 10 و 12 معا رايح نقلك عندك رقم صحيح و رقم إتحاد نهياهاهاها .
واذا مثلا جاو اربع أرقام إتحاد رايح نقلك عندك اربع أرقام إتحاد يعني غير تنقص لجميع الأرقام 2 رايح تربح في المسابقة .
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راك حاب تديرلنا إنهيار عصبي
😂😂😂
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
603
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
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ذكر
قال afnene:
ايا فهمو رواحكم
شكون مول العدد تاع اليوم
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نخلوهم يتفاهمو في غرضهم
اذا طحنا مع @Hakan تقدري تقولي مخك راح في ذاك الشي راهو موجد قنبلة
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
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4 جوان 2013
المشاركات
7,166
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال Hakan:
ياودي علاه والله غير كنت نكتب في المسابقة تاع اليوم خلوني نحرقكم شوي شوفو كيفاه كنت رايح ندير المسابقة :
اليوم مسابقة غير شكل ختامها مسك نعطيكم شوي التهابات في دماغكم رايحين كما موالفين نديرو اربع أرقام من 0 الى 20 رقمين و من 21 الى 30 رقمين بحيث لو يكون الرقم لي جبته صحيح رايح نقلك صحيح ولو يكون الرقم اللي تحطه يساوي مجموع الرقم الصحيح زائد إثنان. رايح نقلك عندك إتحاد ،، نعطيكم مثال :
انا عندي رقم 10 هو الصحيح تحط 10 نقلك رقم صحيح . فرضا رايح تقولي 12 رايح نقلك عندك رقم إتحاد لانو مجموع الارقام 10 + 2 =12

واذا زعما لعبتها خارق وحطيت رقم 10 و 12 معا رايح نقلك عندك رقم صحيح و رقم إتحاد نهياهاهاها .
واذا مثلا جاو اربع أرقام إتحاد رايح نقلك عندك اربع أرقام إتحاد يعني غير تنقص لجميع الأرقام 2 رايح تربح في المسابقة .
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هايا ها بركا ماتشكل سي نو نشطها انا اليوم
قاله رقم اتحاد انا سموك كي نحط الاجابة مكان لا اتحاد لا تفرقة
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
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قال عبدالرؤوف1:
العدد الأخير
حابين تبكوني ولا شتاه
:(:(:(:(:(
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انا لي نبكي وغايضتني عمري
وزاد جا حكيم حطملي المشاعر

باغي يدخلنا زونقة الهبال
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
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18 أفريل 2021
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قال جليلوس:
هايا ها بركا ماتشكل سي نو نشطها انا اليوم
قاله رقم اتحاد انا سموك كي نحط الاجابة مكان لا اتحاد لا تفرقة
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أنا شخصيا افتجأت
1651331044631.png
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
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طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,166
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ذكر
قال afnene:
ايا فهمو رواحكم
شكون مول العدد تاع اليوم
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عدلت الموضوع في اخر لحظة
بصح راني نشوف بلي ندمت لي عدلتو
جا سي خونا بفكرة جديدة وهاربة على المألوف
وجدي روحك اليوم الحريرة سخونة

حكيم هو المنشط @Hakan
 
Hakan

Hakan

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أيا بسم الله :
عندكم اربع أرقام :
رقمين من
0 الى 20 ورقمين من 21 الى 30 أمشو بالقوانين لي حطيتهم .
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
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أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,166
النقاط
2,051
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ذكر
حكيم نبداو على بركة الله
علابالي ماراحش نربح بصح نبدا ناا اللول

وشانقولك شعبون بالدعاوي ومايسلككش معايا اليوم

0/18/23/17
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,227
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
قال جليلوس:
حكيم نبداو على بركة الله
علابالي ماراحش نربح بصح نبدا ناا اللول

وشانقولك شعبون بالدعاوي ومايسلككش معايا اليوم

0/18/23/17
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ولا رقم صحيح
 
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