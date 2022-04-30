سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 29 والاخير

ياودي علاه والله غير كنت نكتب في المسابقة تاع اليوم خلوني نحرقكم شوي شوفو كيفاه كنت رايح ندير المسابقة :اليوم مسابقة غير شكل ختامها مسك نعطيكم شوي التهابات في دماغكم رايحين كما موالفين نديرو اربع أرقام من 0 الى 20 رقمين و من 21 الى 30 رقمين بحيث لو يكون الرقم لي جبته صحيح رايح نقلك صحيح ولو يكون الرقم اللي تحطه يساوي مجموع الرقم الصحيح زائد إثنان. رايح نقلك عندك إتحاد ،، نعطيكم مثال :انا عندي رقم 10 هو الصحيح تحط 10 نقلك رقم صحيح . فرضا رايح تقولي 12 رايح نقلك عندك رقم إتحاد لانو مجموع الارقام 10 + 2 =12واذا زعما لعبتها خارق وحطيت رقم 10 و 12 معا رايح نقلك عندك رقم صحيح و رقم إتحاد نهياهاهاها .واذا مثلا جاو اربع أرقام إتحاد رايح نقلك عندك اربع أرقام إتحاد يعني غير تنقص لجميع الأرقام 2 رايح تربح في المسابقة .