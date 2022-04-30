رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي (يكشف أملك أدلة المؤامرة على الفريق الجزئري)

ويكشف على أنه توجد أدلة المؤامرة التي أحيكت ضد الفريق الوطني الجزائري ..

"قلت لكم من قبل أن الأمر سوف يصل إلى.. مكافحة الفساد الهائل الذي يجري على مستوى ( الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF وعلى مستوى FIFA ) ويجب أن يتوقف هذا الفساد .

ما الذي تتوقعونه من نتائج يوم 5ماي المقبل وما بعده ؟

...الفيديو....

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