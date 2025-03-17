الاخت خديجة ph تسلم عليكم

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم
لمن سال عن الاخت خديجة

في تواصل منها مع احدى الطيبات الاخت @خديجة ph في تمام الصحة و العافية
لكن لديها بعض الالتزامات
و هي تسلم عليكم كل باسمه

و عودتها في القريب العاجل ان شاء الله
دعواتكم لها بتمام الصحة و العافية و التوفيق و السداد


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آخر تعديل:
يسلم عليها لخير وغيابها كان واضح وافتقدناها
والحمد لله على سلامتها
 
يسلمك ويسلمها من كل شر يارب
ان شاء الله تكون ف تمام الصحة والعافية يارب
شكرا اخي محمد
 
بارك الله فيك وفي الاخت وان شاء تلتحق اختنا خديجة في اقرب وقت هي والاستاذة @ذكريات
الحمد لله انها بخير
 
الحمد لله انها بخير ونتمنى السلامة لها و لكل من غاب عنا وافتقدنا اثرهم وانقطعت عنهم الاخبار وما اكثرهم.
 

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