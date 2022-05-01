سبرينج رول بالبطاطس - أكلة صينية

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
624
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدتي، اليوم جبتلك وصفة شهية، خفيفة بسيطة، مقادير قليلة بزاف ومتوفرة في كل منزل، راح ترضي رب العائلة وتعجب الصغار، نبدا على بركة الله سيدتي
🙂
🙂
من نيتكم ؟ علاه أنا أم وليد ؟
😕😕😕😕😕

نيييهاو 你好 أعضاء اللمة الكرام
واليوم وحصريا لأول مرة جبتلكم ماكلة شنوية ( مشي قطوطا متخافوش )
مالغري جات كي وجهي كي ساييتها البارح مي جابلي ربي أن لي يديا مشي خاوة

أححححم أحححححم

استمتعوا بالجمال الرباني الخالص، سبرين روووول الصينية
كيشغل بوراك بصح تع لاشين اك فاهم

1651402389943.png

نبداااااو بالمقادير
باه تجيك 12 حبة تع سبرينج رول تسحقو المقادر التالية :
عندك، زوج كيسان بطاطا مسلوقة ومهروسة
عندك، كوب لحم مفروم
وثان، كاس بصل مفروم
زيديلها، كاس شيدار مسكرفج
ومعاها، الكريمة الحامضة نص كاس ( هاذي معرفتش شتاه مدرتهاش وقيلة علاهاذيك خرج كي وجهي، معليش إذا تعرفوها نتوما ديروها واذا متعرفوهاش اصطفوا إلى جانبي )
معاهم، نص ملعقة صغيرة ملح
ونص ملعقة حداخر فلفل لكحل
وهذوا كامل زيديلهم فالسما 4 فصوص ثوم مهروسين
ونشاء الذرة مغرف كبيرة مع كوب ماء
وأخيرا وأخيرا زوج كيسان زيت باه تقلي
والعجينة باينة الديول متسقسونيش الديول شحال ديرو لي جات جات

كملنا مع المكونات والمقادير ونروحو ضك للطريقة /:

في وعاء عميييييييق، ديرو اللحم المفروم + البطاطا المهروسة + البصل المفروم + الشيدار + البطاط المهروسة ومعاهم الكريمة الحامضة لي مازال معرفتش واشن هي، خلطوهم مليح مليح وزيدولهم الثوم و الفلفل لكحل والملح وزيدو خلطوهم مليح مليح
ضك سخنو الزيت

وديرو الحشوة فالديول كيما البوراك نورمال واقلوهم حتى يحمارو
وهذاك الماء بالنشا كيشغل برك باه تغلقو الحبة في بلاصة الماء، منيش عارف علاه نشا سقسو شناوة
وغمسوهم فالديول احيي قصدي فالمايوناز ولا الهريسة وبصحتكم

اضافة مهمة : نورمالمو هذا بوراك بصح تع لاشين مالا باه تحسو بالطعم الصيني كولو بالمطارق تع شناوا واذا مصبتوش نورمال بالستيلوات يفو بالغرض

متحصلوش فيا إذا خرجت عيانة أنا خاطيني
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
624
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
قال إلياس:
صراحة لا احب الطبخ الصيني
لكن هذه تبدو لذيذة
بارك الله فيك أخي على الموضوع الرائع جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
إضغط للتوسيع...
مرحبا بيك خويا إلياس
صحا فطورك
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,247
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال عبدالرؤوف1:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدتي، اليوم جبتلك وصفة شهية، خفيفة بسيطة، مقادير قليلة بزاف ومتوفرة في كل منزل، راح ترضي رب العائلة وتعجب الصغار، نبدا على بركة الله سيدتي
🙂
🙂
من نيتكم ؟ علاه أنا أم وليد ؟
😕😕😕😕😕

نيييهاو 你好 أعضاء اللمة الكرام
واليوم وحصريا لأول مرة جبتلكم ماكلة شنوية ( مشي قطوطا متخافوش )
مالغري جات كي وجهي كي ساييتها البارح مي جابلي ربي أن لي يديا مشي خاوة

أححححم أحححححم

استمتعوا بالجمال الرباني الخالص، سبرين روووول الصينية
كيشغل بوراك بصح تع لاشين اك فاهم

مشاهدة المرفق 145374

نبداااااو بالمقادير
باه تجيك 12 حبة تع سبرينج رول تسحقو المقادر التالية :
عندك، زوج كيسان بطاطا مسلوقة ومهروسة
عندك، كوب لحم مفروم
وثان، كاس بصل مفروم
زيديلها، كاس شيدار مسكرفج
ومعاها، الكريمة الحامضة نص كاس ( هاذي معرفتش شتاه مدرتهاش وقيلة علاهاذيك خرج كي وجهي، معليش إذا تعرفوها نتوما ديروها واذا متعرفوهاش اصطفوا إلى جانبي )
معاهم، نص ملعقة صغيرة ملح
ونص ملعقة حداخر فلفل لكحل
وهذوا كامل زيديلهم فالسما 4 فصوص ثوم مهروسين
ونشاء الذرة مغرف كبيرة مع كوب ماء
وأخيرا وأخيرا زوج كيسان زيت باه تقلي
والعجينة باينة الديول متسقسونيش الديول شحال ديرو لي جات جات

كملنا مع المكونات والمقادير ونروحو ضك للطريقة /:

في وعاء عميييييييق، ديرو اللحم المفروم + البطاطا المهروسة + البصل المفروم + الشيدار + البطاط المهروسة ومعاهم الكريمة الحامضة لي مازال معرفتش واشن هي، خلطوهم مليح مليح وزيدولهم الثوم و الفلفل لكحل والملح وزيدو خلطوهم مليح مليح
ضك سخنو الزيت

وديرو الحشوة فالديول كيما البوراك نورمال واقلوهم حتى يحمارو
وهذاك الماء بالنشا كيشغل برك باه تغلقو الحبة في بلاصة الماء، منيش عارف علاه نشا سقسو شناوة
وغمسوهم فالديول احيي قصدي فالمايوناز ولا الهريسة وبصحتكم

اضافة مهمة : نورمالمو هذا بوراك بصح تع لاشين مالا باه تحسو بالطعم الصيني كولو بالمطارق تع شناوا واذا مصبتوش نورمال بالستيلوات يفو بالغرض

متحصلوش فيا إذا خرجت عيانة أنا خاطيني
إضغط للتوسيع...
ما هذا يا اخي الصغير "طلعتلي طباخ تاني ههههههههههههه

يعطيك الصحة .. على الأكلة الجميلة وعلى الوصفة الاجمل 😁 (برك هاديك ألي ما عرفتهاش دير في بلاصتها الفرماج برك تطلع هايلة.. ومكان لاه دير المايوناز خلاااااااص باش ما تفسدش كل ألي شقيت عليه ههههههههههه

يا جماعة الخير "ارواوحو شوفولي عبد الرؤوف طلع طاباخ تاني 😂 "
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