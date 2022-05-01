سبرينج رول بالبطاطس - أكلة صينية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدتي، اليوم جبتلك وصفة شهية، خفيفة بسيطة، مقادير قليلة بزاف ومتوفرة في كل منزل، راح ترضي رب العائلة وتعجب الصغار، نبدا على بركة الله سيدتي

من نيتكم ؟ علاه أنا أم وليد ؟

نيييهاو 你好 أعضاء اللمة الكرام

واليوم وحصريا لأول مرة جبتلكم ماكلة شنوية ( مشي قطوطا متخافوش )

مالغري جات كي وجهي كي ساييتها البارح مي جابلي ربي أن لي يديا مشي خاوة

أححححم أحححححم



كيشغل بوراك بصح تع لاشين اك فاهم



استمتعوا بالجمال الرباني الخالص، سبرين روووول الصينيةكيشغل بوراك بصح تع لاشين اك فاهم

نبداااااو بالمقادير

باه تجيك 12 حبة تع سبرينج رول تسحقو المقادر التالية :

عندك، زوج كيسان بطاطا مسلوقة ومهروسة

عندك، كوب لحم مفروم

وثان، كاس بصل مفروم

زيديلها، كاس شيدار مسكرفج

ومعاها، الكريمة الحامضة نص كاس ( هاذي معرفتش شتاه مدرتهاش وقيلة علاهاذيك خرج كي وجهي، معليش إذا تعرفوها نتوما ديروها واذا متعرفوهاش اصطفوا إلى جانبي )

معاهم، نص ملعقة صغيرة ملح

ونص ملعقة حداخر فلفل لكحل

وهذوا كامل زيديلهم فالسما 4 فصوص ثوم مهروسين

ونشاء الذرة مغرف كبيرة مع كوب ماء

وأخيرا وأخيرا زوج كيسان زيت باه تقلي

والعجينة باينة الديول متسقسونيش الديول شحال ديرو لي جات جات



كملنا مع المكونات والمقادير ونروحو ضك للطريقة /:

في وعاء عميييييييق، ديرو اللحم المفروم + البطاطا المهروسة + البصل المفروم + الشيدار + البطاط المهروسة ومعاهم الكريمة الحامضة لي مازال معرفتش واشن هي، خلطوهم مليح مليح وزيدولهم الثوم و الفلفل لكحل والملح وزيدو خلطوهم مليح مليح

ضك سخنو الزيت



وديرو الحشوة فالديول كيما البوراك نورمال واقلوهم حتى يحمارو

وهذاك الماء بالنشا كيشغل برك باه تغلقو الحبة في بلاصة الماء، منيش عارف علاه نشا سقسو شناوة

وغمسوهم فالديول احيي قصدي فالمايوناز ولا الهريسة وبصحتكم

اضافة مهمة : نورمالمو هذا بوراك بصح تع لاشين مالا باه تحسو بالطعم الصيني كولو بالمطارق تع شناوا واذا مصبتوش نورمال بالستيلوات يفو بالغرض