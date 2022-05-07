الأحداث اليومية العادية

التحدث عن تفاصيل اليوم من الأمور المهمة التي يجب أن تأخذ حيزًا من الحوار بين الزوجين، فبالرغم من أن الأمر قد يبدو بسيطًا، فإن تحدث الزوجين عما مرا به في أثناء اليوم يشعرهما بالقرب، ويمنح كليهما تصورًا عن أحداث يوم الطرف الآخر، والمشاكل والمواقف العابرة التي تحدث في العمل أو المنزل، ما يزيد من المحبة والألفة بينهما، وعدم الحوار عن تفاصيل اليوم يجعل الزوجين ينفصلان كلًا في عالمه الخاص، ما يسبب فجوة بينهما.