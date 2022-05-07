الأحداث اليومية العادية

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,425
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
التحدث عن تفاصيل اليوم من الأمور المهمة التي يجب أن تأخذ حيزًا من الحوار بين الزوجين، فبالرغم من أن الأمر قد يبدو بسيطًا، فإن تحدث الزوجين عما مرا به في أثناء اليوم يشعرهما بالقرب، ويمنح كليهما تصورًا عن أحداث يوم الطرف الآخر، والمشاكل والمواقف العابرة التي تحدث في العمل أو المنزل، ما يزيد من المحبة والألفة بينهما، وعدم الحوار عن تفاصيل اليوم يجعل الزوجين ينفصلان كلًا في عالمه الخاص، ما يسبب فجوة بينهما.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top