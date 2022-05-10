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حلوة الكابريس من مطبخي

Asseli Queen

Asseli Queen

::ممرضة::
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
8,252
النقاط
851
العمر
25
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
سلام عليكم خوتي ان شاء الله تكونو بخير ❤️
جبتلكم قاطو تع الكابريس ولاراوع هشيش وذوب في اليد قبل الفم
30 حبة كابريس ذوبيها مع زوج م ك حليب
نجيبو 2 صفار بيض نخلطوها مع 125غ زبدة ونزيدولها هديك الكابريس لي ذوبناها وخلطوها مليح ونزيدو نص كاس نشا ونص كيس خميرة الحلويات والفرينة حتى تتلم وشكلوهم وطيبوه
اما الحشو ديرو توفيا ولا نيسلي ولا كريمة
وللتزيين شوكولا وزيد لها زيت ومن فوق ديرو ڨرڨاع ولا اللوز ولا كيما تبغو
وشكرا 😘
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