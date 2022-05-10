حلوة الكابريس من مطبخي

سلام عليكم خوتي ان شاء الله تكونو بخيرجبتلكم قاطو تع الكابريس ولاراوع هشيش وذوب في اليد قبل الفم30 حبة كابريس ذوبيها مع زوج م ك حليبنجيبو 2 صفار بيض نخلطوها مع 125غ زبدة ونزيدولها هديك الكابريس لي ذوبناها وخلطوها مليح ونزيدو نص كاس نشا ونص كيس خميرة الحلويات والفرينة حتى تتلم وشكلوهم وطيبوهاما الحشو ديرو توفيا ولا نيسلي ولا كريمةوللتزيين شوكولا وزيد لها زيت ومن فوق ديرو ڨرڨاع ولا اللوز ولا كيما تبغووشكرا