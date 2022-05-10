حلوة الكابريس من مطبخي

Asseli Queen
::ممرضة::
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سلام عليكم خوتي ان شاء الله تكونو بخير
جبتلكم قاطو تع الكابريس ولاراوع هشيش وذوب في اليد قبل الفم
30 حبة كابريس ذوبيها مع زوج م ك حليب
نجيبو 2 صفار بيض نخلطوها مع 125غ زبدة ونزيدولها هديك الكابريس لي ذوبناها وخلطوها مليح ونزيدو نص كاس نشا ونص كيس خميرة الحلويات والفرينة حتى تتلم وشكلوهم وطيبوه
اما الحشو ديرو توفيا ولا نيسلي ولا كريمة
وللتزيين شوكولا وزيد لها زيت ومن فوق ديرو ڨرڨاع ولا اللوز ولا كيما تبغو
وشكرا
جبتلكم قاطو تع الكابريس ولاراوع هشيش وذوب في اليد قبل الفم
30 حبة كابريس ذوبيها مع زوج م ك حليب
نجيبو 2 صفار بيض نخلطوها مع 125غ زبدة ونزيدولها هديك الكابريس لي ذوبناها وخلطوها مليح ونزيدو نص كاس نشا ونص كيس خميرة الحلويات والفرينة حتى تتلم وشكلوهم وطيبوه
اما الحشو ديرو توفيا ولا نيسلي ولا كريمة
وللتزيين شوكولا وزيد لها زيت ومن فوق ديرو ڨرڨاع ولا اللوز ولا كيما تبغو
وشكرا