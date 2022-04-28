صابلي الليمون من مطبخي

سلام عليكم يا أهل اللمة ان شاء الله تكونو بخيرجبتلكم الوصفة ولا اروع تجي هشة وذوب في الفمنجيبو 250غ زبدة و ثلات صفار بيض م ص لاغوم الليمون ونص كاس سكر ناعم ونخلطو كلشي ونزيدو نص كاس تع نشا ونزيدو الفرينة حتى تتشكل خليها ترتاح شوي ونشكلوهااما بالنسبة الكريمة الزبدة125 غ زبدة وزوج مغرف سكر قلاص وزوج مغرف بودرة شانتي وزوج مغرف زيت ولاغوم تع الليمونالتزيين شوكولا بيضاء لاغوم الليمون وزيت