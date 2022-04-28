صابلي الليمون من مطبخي

Asseli Queen

Asseli Queen

::ممرضة::
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
8,245
النقاط
851
العمر
25
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
سلام عليكم يا أهل اللمة ان شاء الله تكونو بخير
جبتلكم الوصفة ولا اروع تجي هشة وذوب في الفم
نجيبو 250غ زبدة و ثلات صفار بيض م ص لاغوم الليمون ونص كاس سكر ناعم ونخلطو كلشي ونزيدو نص كاس تع نشا ونزيدو الفرينة حتى تتشكل خليها ترتاح شوي ونشكلوها
اما بالنسبة الكريمة الزبدة
125 غ زبدة وزوج مغرف سكر قلاص وزوج مغرف بودرة شانتي وزوج مغرف زيت ولاغوم تع الليمون
التزيين شوكولا بيضاء لاغوم الليمون وزيت
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