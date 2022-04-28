صابلي الليمون من مطبخي

Asseli Queen
::ممرضة::
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- 27 سبتمبر 2013
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سلام عليكم يا أهل اللمة ان شاء الله تكونو بخير
جبتلكم الوصفة ولا اروع تجي هشة وذوب في الفم
نجيبو 250غ زبدة و ثلات صفار بيض م ص لاغوم الليمون ونص كاس سكر ناعم ونخلطو كلشي ونزيدو نص كاس تع نشا ونزيدو الفرينة حتى تتشكل خليها ترتاح شوي ونشكلوها
اما بالنسبة الكريمة الزبدة
125 غ زبدة وزوج مغرف سكر قلاص وزوج مغرف بودرة شانتي وزوج مغرف زيت ولاغوم تع الليمون
التزيين شوكولا بيضاء لاغوم الليمون وزيت
جبتلكم الوصفة ولا اروع تجي هشة وذوب في الفم
نجيبو 250غ زبدة و ثلات صفار بيض م ص لاغوم الليمون ونص كاس سكر ناعم ونخلطو كلشي ونزيدو نص كاس تع نشا ونزيدو الفرينة حتى تتشكل خليها ترتاح شوي ونشكلوها
اما بالنسبة الكريمة الزبدة
125 غ زبدة وزوج مغرف سكر قلاص وزوج مغرف بودرة شانتي وزوج مغرف زيت ولاغوم تع الليمون
التزيين شوكولا بيضاء لاغوم الليمون وزيت