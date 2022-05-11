أجوبة العدد الثالث من إحزرها -الموسم2

عبدالرؤوف1
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكم، اليوم وفي هذا الموضوع سنتعرف على اجوبة العدد الأول من سلسلة إحزرها، لعل الإجابات ستساعدكم في فهم طريقة الإجابة
وقبل الجواب مبارك الفوز للأخ @Hakan في العدد 3
وشكرا جزيلا للأخ @جليلوس على التنشيط الرائع
أ/ قسم الذكاء والتحليل :
1- أكمل العدد :
26/21/24/12/27/22/25/؟
الإجابة : 12.5، بحيث أننا نطرح 5 ثم نضيف 3 ونقسم على 2وهكذا ..
2- رقم القفل هو : 246
3- العدد مكان علامة الإستفهام هو : 10
بحيث :
2,5 = 3
4,5 = 1
7,9 = 2
6,11 = 5
1,10 = 9
4- حل العملية هو 1734
بحيث أن الأولوية لما دخل الأقواس، فنحسب الجداء أولا ثم الجمع والطرح حسب الترتيب
ب/ أسئلة الثقافة العامة والمعرفة :
5- توماس ايديسون، وكان يعاني من إعاقة سمعية
6- صقر الشاهين
7- عددها 8 وإذا أضفنا بلوتو تصير 9 ( كلا الاجابتين مقبولتان ) وهي : عطارد الزهرة الأرض المريخ المشتري أورانوس نبتون زحل وبلوتو
أهلا بكم، اليوم وفي هذا الموضوع سنتعرف على اجوبة العدد الأول من سلسلة إحزرها، لعل الإجابات ستساعدكم في فهم طريقة الإجابة
وقبل الجواب مبارك الفوز للأخ @Hakan في العدد 3
وشكرا جزيلا للأخ @جليلوس على التنشيط الرائع
أ/ قسم الذكاء والتحليل :
1- أكمل العدد :
26/21/24/12/27/22/25/؟
الإجابة : 12.5، بحيث أننا نطرح 5 ثم نضيف 3 ونقسم على 2وهكذا ..
2- رقم القفل هو : 246
3- العدد مكان علامة الإستفهام هو : 10
بحيث :
2,5 = 3
4,5 = 1
7,9 = 2
6,11 = 5
1,10 = 9
4- حل العملية هو 1734
بحيث أن الأولوية لما دخل الأقواس، فنحسب الجداء أولا ثم الجمع والطرح حسب الترتيب
ب/ أسئلة الثقافة العامة والمعرفة :
5- توماس ايديسون، وكان يعاني من إعاقة سمعية
6- صقر الشاهين
7- عددها 8 وإذا أضفنا بلوتو تصير 9 ( كلا الاجابتين مقبولتان ) وهي : عطارد الزهرة الأرض المريخ المشتري أورانوس نبتون زحل وبلوتو