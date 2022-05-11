أجوبة العدد الثالث من إحزرها -الموسم2

قال Hakan: بارك الله فيكم جلال و رؤوف واش هو تاع المجسمات هذيك ما فهمتش المبدأ نتاع الحل نتاعها اذا تقدرو تفهمونا باش نكارطوني خطرة جاية إضغط للتوسيع...

أهلا بيك أخيهذاك نتع المجسمات معندوش تقنية معينة، كل عدد فيه حاجة جديدة وطريقة حل جديدة، تقعد تجرب تجرب فالعمليات حتى تصيب العلاقة بيناتهم وتلقا العدد، ولصعوبة السؤال أفكر في إعطائه مكانة خاصة وإحتساب 3 إجابات صحيحة لمن يجيب عن ذلك السؤاليعن معندكش طريقة باه تحل بيها، مجرد إحتمالات وتجرب تجرب حتى تلقاهبالتوفيق، العدد الرابع سينشر بعد قليل