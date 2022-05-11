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أجوبة العدد الثالث من إحزرها -الموسم2-

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
686
النقاط
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العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكم، اليوم وفي هذا الموضوع سنتعرف على اجوبة العدد الأول من سلسلة إحزرها، لعل الإجابات ستساعدكم في فهم طريقة الإجابة

وقبل الجواب مبارك الفوز للأخ @Hakan في العدد 3
وشكرا جزيلا للأخ @جليلوس على التنشيط الرائع


أ/ قسم الذكاء والتحليل :
1- أكمل العدد :
26/21/24/12/27/22/25/؟
الإجابة : 12.5، بحيث أننا نطرح 5 ثم نضيف 3 ونقسم على 2وهكذا ..
2- رقم القفل هو : 246
3- العدد مكان علامة الإستفهام هو : 10
بحيث :
2,5 = 3
4,5 = 1
7,9 = 2
6,11 = 5
1,10 = 9
4- حل العملية هو 1734
بحيث أن الأولوية لما دخل الأقواس، فنحسب الجداء أولا ثم الجمع والطرح حسب الترتيب

ب/ أسئلة الثقافة العامة والمعرفة :
5- توماس ايديسون، وكان يعاني من إعاقة سمعية
6- صقر الشاهين
7- عددها 8 وإذا أضفنا بلوتو تصير 9 ( كلا الاجابتين مقبولتان ) وهي : عطارد الزهرة الأرض المريخ المشتري أورانوس نبتون زحل وبلوتو
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
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الجنس
ذكر
بارك الله فيكم جلال و رؤوف واش هو تاع المجسمات هذيك ما فهمتش المبدأ نتاع الحل نتاعها اذا تقدرو تفهمونا باش نكارطوني خطرة جاية 🥺
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
686
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
قال Hakan:
بارك الله فيكم جلال و رؤوف واش هو تاع المجسمات هذيك ما فهمتش المبدأ نتاع الحل نتاعها اذا تقدرو تفهمونا باش نكارطوني خطرة جاية 🥺
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أهلا بيك أخي
هذاك نتع المجسمات معندوش تقنية معينة، كل عدد فيه حاجة جديدة وطريقة حل جديدة، تقعد تجرب تجرب فالعمليات حتى تصيب العلاقة بيناتهم وتلقا العدد، ولصعوبة السؤال أفكر في إعطائه مكانة خاصة وإحتساب 3 إجابات صحيحة لمن يجيب عن ذلك السؤال


يعن معندكش طريقة باه تحل بيها، مجرد إحتمالات وتجرب تجرب حتى تلقاه
بالتوفيق، العدد الرابع سينشر بعد قليل
 
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