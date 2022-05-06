أجوبة العدد الأول من إحزرها -الموسم 2 -

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكم، اليوم وفي هذا الموضوع سنتعرف على اجوبة العدد الأول من سلسلة إحزرها، لعل الإجابات ستساعدكم في فهم طريقة الإجابة
أ/ قسم الذكاء والتحليل :
1- أكمل العدد :
10/12/15/19/16/18/21/25/
الإجابة : 22، بحيث أننا نضيف 2 ثم 3 ثم 4 ونطرح 3 وهكذا ..
2- أكمل العدد مكان علامة الإستفهام

1651481828787.png


الإجابة : 29
حيث أننا نضرب العددين ونجمع ناتج الجداء إلى مجموع العددين في الخانتين العليتين، لنجد النتيجة في الخانة الثالثة
(6 * 4 ) + (6 + 4) = 34
( 8 * 5 ) + (8 + 5) = 53
(9 * 2) + (9 + 2) = 29
3-أكمل العدد مكان علامة الإستفهام

1651481897918.png


الإجابة : 6 بحيث نطرح العدد في الخانة الثانية من العدد في الخانة الأولى ونضرب الناتج في 2 لنجد النتيجة في الخانة الثالثة
11-2 = 9*2 = 18
5-2 = 3*2 = 6
12-5 = 7*2 = 14
4- أحسب العملية التالية دون الإستعانة بالآلة الحاسبة ( بالورقة والقلم ) :
* : جداء
/ : قسمة
[48*54(14+54)][45/9(55+5)]
الإجابة : 52876800
بحيث ان الأولوية للعارضتين ثم الأقواس ثم الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح ثم الترتيب، وحيثما لا توجد عملية هذا يعن أنها ضرب
5 - كم عدد قلوب الأخطبوط
الإجابة 3
6 - كم عدد آيات القرآن الكريم
الإجابة : 6236 وان احتسبنا البسملة تصير 6348
7 - ماهي العبادة التي إذا قمت بها فأنت الوحيد الذي تقوم بها
الإجابة : تقبيل الحجر الأسود
 
جليلوس

جليلوس

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بسم الله الرحمن الرحيم
غ قريت الاجوبة بديت ندوخ

هههه شكرا خويا رؤوف
ماتنساش افتح فهرس وحط فيه جميع الاعداد والاجوبة تاعهم ❤
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
684
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
قال جليلوس:
بسم الله الرحمن الرحيم
غ قريت الاجوبة بديت ندوخ

هههه شكرا خويا رؤوف
ماتنساش افتح فهرس وحط فيه جميع الاعداد والاجوبة تاعهم ❤
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عاونني عاونني خاطيني فالفهارس، الفهرسات معرفتش الجمع
كيفاه نفتحو ؟
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,265
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال عبدالرؤوف1:
عاونني عاونني خاطيني فالفهارس، الفهرسات معرفتش الجمع
كيفاه نفتحو ؟
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هههه نتا تاني عاوني نحل المصيبة لي حطيتهالنا
خلي نلهالك مليح ونرسلك رسالة فالخاص نفهمك مليح
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
684
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
قال جليلوس:
هههه نتا تاتي عاوني نحل المصيبة لي حطيتهالنا
خلي نلهالك مليح ونرسلك رسالة فالخاص فهمك
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وقيلة وقيلة فهمت ، ندير هذيك تع إضافة رابط ؟
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,265
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال عبدالرؤوف1:
وقيلة وقيلة فهمت ، ندير هذيك تع إضافة رابط ؟
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كوبي lien. تاع الموضوع وحطو وخلاص ماتنساش الموسم الاول تاني وحطهم بالترتيب وماتنساش كل موضوع تحتو اجابتو وخليه متجدد كل مايكمل عدد حطو في الفهرس مرفق بالاجابة خلاص نظن فهمتني
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
684
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
قال جليلوس:
كوبي lien. تاع الموضوع وحطو وخلاص ماتنساش الموسم الاول تاني وحطهم بالترتيب وماتنساش كل موضوع تحتو اجابتو وخليه متجدد كل مايكمل عدد حطو في الفهرس مرفق بالاجابة خلاص نظن فهمتني
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ايا فهمتك، يعطيك الصحة خويا
 
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