أجوبة العدد الأول من إحزرها -الموسم 2

عبدالرؤوف1
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأ/ قسم الذكاء والتحليل :
أهلا بكم، اليوم وفي هذا الموضوع سنتعرف على اجوبة العدد الأول من سلسلة إحزرها، لعل الإجابات ستساعدكم في فهم طريقة الإجابة
أهلا بكم، اليوم وفي هذا الموضوع سنتعرف على اجوبة العدد الأول من سلسلة إحزرها، لعل الإجابات ستساعدكم في فهم طريقة الإجابة
1- أكمل العدد :
10/12/15/19/16/18/21/25/
الإجابة : 22، بحيث أننا نضيف 2 ثم 3 ثم 4 ونطرح 3 وهكذا ..
2- أكمل العدد مكان علامة الإستفهام
الإجابة : 29
حيث أننا نضرب العددين ونجمع ناتج الجداء إلى مجموع العددين في الخانتين العليتين، لنجد النتيجة في الخانة الثالثة
(6 * 4 ) + (6 + 4) = 34
( 8 * 5 ) + (8 + 5) = 53
(9 * 2) + (9 + 2) = 29
3-أكمل العدد مكان علامة الإستفهام
الإجابة : 6 بحيث نطرح العدد في الخانة الثانية من العدد في الخانة الأولى ونضرب الناتج في 2 لنجد النتيجة في الخانة الثالثة
11-2 = 9*2 = 18
5-2 = 3*2 = 6
12-5 = 7*2 = 14
4- أحسب العملية التالية دون الإستعانة بالآلة الحاسبة ( بالورقة والقلم ) :
* : جداء
/ : قسمة
[48*54(14+54)][45/9(55+5)]
الإجابة : 52876800
بحيث ان الأولوية للعارضتين ثم الأقواس ثم الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح ثم الترتيب، وحيثما لا توجد عملية هذا يعن أنها ضرب
5 - كم عدد قلوب الأخطبوط
الإجابة 3
6 - كم عدد آيات القرآن الكريم
الإجابة : 6236 وان احتسبنا البسملة تصير 6348
7 - ماهي العبادة التي إذا قمت بها فأنت الوحيد الذي تقوم بها
الإجابة : تقبيل الحجر الأسود