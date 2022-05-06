أجوبة العدد الأول من إحزرها -الموسم 2

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا بكم، اليوم وفي هذا الموضوع سنتعرف على اجوبة العدد الأول من سلسلة إحزرها، لعل الإجابات ستساعدكم في فهم طريقة الإجابة ​

أ/ قسم الذكاء والتحليل :

1- أكمل العدد :

10/12/15/19/16/18/21/25/

الإجابة : 22، بحيث أننا نضيف 2 ثم 3 ثم 4 ونطرح 3 وهكذا ..

2- أكمل العدد مكان علامة الإستفهام







الإجابة : 29

حيث أننا نضرب العددين ونجمع ناتج الجداء إلى مجموع العددين في الخانتين العليتين، لنجد النتيجة في الخانة الثالثة

(6 * 4 ) + (6 + 4) = 34

( 8 * 5 ) + (8 + 5) = 53

(9 * 2) + (9 + 2) = 29

3-أكمل العدد مكان علامة الإستفهام







الإجابة : 6 بحيث نطرح العدد في الخانة الثانية من العدد في الخانة الأولى ونضرب الناتج في 2 لنجد النتيجة في الخانة الثالثة

11-2 = 9*2 = 18

5-2 = 3*2 = 6

12-5 = 7*2 = 14

4- أحسب العملية التالية دون الإستعانة بالآلة الحاسبة ( بالورقة والقلم ) :

* : جداء

/ : قسمة

[48*54(14+54)][45/9(55+5)]

الإجابة : 52876800

بحيث ان الأولوية للعارضتين ثم الأقواس ثم الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح ثم الترتيب، وحيثما لا توجد عملية هذا يعن أنها ضرب

5 - كم عدد قلوب الأخطبوط

الإجابة 3

6 - كم عدد آيات القرآن الكريم

الإجابة : 6236 وان احتسبنا البسملة تصير 6348

7 - ماهي العبادة التي إذا قمت بها فأنت الوحيد الذي تقوم بها

الإجابة : تقبيل الحجر الأسود