اختتام فعاليات الخيمة الرمضانية

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,447
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته
رمضان اللمة الجزائرية كان استثنائيا للغاية!
فقد شاركتمونا اجمل المواضيع واحلئ الاوقات نشكركم فردا فردا لماقدمتموه...
أعضاء تابعوا مسابقاتهم ونشاطاتهم بكل جدية تستحقون الشكر ووسام منشط اللمة الرمضاني:
@سكون الفجر
@جليلوس
@Rayhan
@الامين محمد
@السلطانة
أعضاء اجتهدوا خلال الشهر الفضيل يستحقون التكريم بوسام
@جليلوس
@Hakan
@فريد أبوفيصل
@حاتم خليفة
@aljentel
@ناصر dz
@إلياس
@عبدالرؤوف1
@dahman kz
@سعد606
@Golden Man
@الرومانسي الجاد
@همس الوُرود
@afnene
@Asseli Queen
@طموحة
@ذكريات
@*amani*
@سكون الفجر
@Rayhan
@صاحبة الأثر
@أشــواق 19
@"viola"
@lale çiçeği
@خديجة ph
اللهم تقبل منا واغفر لنا
رمضان اللمة الجزائرية كان استثنائيا للغاية!
فقد شاركتمونا اجمل المواضيع واحلئ الاوقات نشكركم فردا فردا لماقدمتموه...
أعضاء تابعوا مسابقاتهم ونشاطاتهم بكل جدية تستحقون الشكر ووسام منشط اللمة الرمضاني:
@سكون الفجر
@جليلوس
@Rayhan
@الامين محمد
@السلطانة
أعضاء اجتهدوا خلال الشهر الفضيل يستحقون التكريم بوسام
@جليلوس
@Hakan
@فريد أبوفيصل
@حاتم خليفة
@aljentel
@ناصر dz
@إلياس
@عبدالرؤوف1
@dahman kz
@سعد606
@Golden Man
@الرومانسي الجاد
@همس الوُرود
@afnene
@Asseli Queen
@طموحة
@ذكريات
@*amani*
@سكون الفجر
@Rayhan
@صاحبة الأثر
@أشــواق 19
@"viola"
@lale çiçeği
@خديجة ph
اللهم تقبل منا واغفر لنا