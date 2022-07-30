التكوين المهني ..التحضير لتعميم استعمال اللغة الإنجليزية لدورة سبتمبر (الجزائر 2022)

قال عبدالرؤوف1: إن شاء الله تعمم المبادرة على باقي القطاعات

بارك الله فيك أخي إضغط للتوسيع...

إن شاء الله أخي "حاجة مليحة أكيد.. وعلى الأقل يهنونا من للغة المحلية المسمات الفرنشية ههههه والفقيرة من كل شئ -لا ابحاث ودرسات علمية ولا اعمال ولا تكنولوجيا مدنية او عسكرية بها ولا اي شئ... !! وبقى الحديث بهذه اللغة المحلية في فرنسا واثنين او ثلاث دول افرقية كانت تحتلهم فرنسا مسبقا.. وهم في طلاق معها الآن جميعا ! "