MiRInGI ALGeRia
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 23 جويلية 2017
- المشاركات
- 621
- النقاط
- 519
- محل الإقامة
- alg
- الجنس
- ذكر
ألسلام عليكم
متوفر 320 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp
1 دولار =205 دج
اقل كمية للبيع 50 دولار
الكمية كاملة ب 64000 دج (200دج)
العمولة يتحملها المشتري
الدفع عن طريق ccp
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
متوفر 320 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp
1 دولار =205 دج
اقل كمية للبيع 50 دولار
الكمية كاملة ب 64000 دج (200دج)
العمولة يتحملها المشتري
الدفع عن طريق ccp
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا